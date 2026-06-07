MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Ungheria: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Il Balaton Park Circuit è una pista situata a 85 km a sud-ovest di Budapest, nei pressi del Lago Balaton (il più grande dell'Europa centrale). Il circuito è stato inaugurato nel maggio 2023, ha una lunghezza di 4,08 km e una larghezza di circa 12 metri. È composto da 17 curve, con 7 a destra e 10 a sinistra nel suo layout. Il rettilineo più lungo (quello partenza-arrivo) misura 665 metri.

Nel 2025 a trionfare è stato Marc Marquez: il campione spagnolo dominò in quel week-end, conquistando pole position e vittoria sia nella Sprint Race sia nella gara lunga.