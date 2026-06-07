MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Ungheria: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per il GP Ungheria: si riparte dalla vittoria di Marc Marquez nella Sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14: Marc Marquez in pole, Francesco Bagnaia scatta dalla seconda fila con Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Al termine di Sprint e qualifiche il campione della Ducati, Pecco, si è espresso così sulla gara odierna: "Se sei dietro è difficilissimo superare. Ogni volta che vado in uscita, che devo prendere il gas e portare fuori velocità, non ne ho". Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 16. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara MotoGP di oggi al Balaton Park
1. Marc Marquez Ducati (Q2)
2. Pedro Acosta KTM (Q2)
3. Fermin Aldeguer Ducati (Q2)
4. Fabio Di Giannantonio Ducati (Q2)
5. Francesco Bagnaia Ducati (Q2)
6. Marco Bezzecchi Aprilia (Q2)
7. Raul Fernandez Aprilia (Q2)
8. Jorge Martin Aprilia (Q2)
9. Luca Marini Honda (Q2)
10. Ai Ogura Aprilia (Q2)
11. Diogo Moreira Honda (Q2)
12. Jack Miller Yamaha (Q2)
13. Joan Mir Honda (Q1)
14. Enea Bastianini KTM (Q1)
15. Fabio Quartararo Yamaha (Q1)
16. Iker Lecuona Ducati (Q1)
17. Brad Binder KTM (Q1)
18. Toprak Razgatlioglu Yamaha (Q1)
19. Franco Morbidelli Ducati (Q1)
20. Alex Rins Yamaha (Q1)
21. Maverick Viñales KTM (Q1)
22. Cal Crutchlow Honda (Q1).
Iniziata la gara di Moto3 a Balaton Park
È appena iniziata la gara della Moto3 del GP d'Ungheria, con Almansa partito dalla pole davanti a Quiles e Uriarte.
Le condizioni meteo per la gara di oggi
Temperature un po' più basse rispetto a una settimana fa al Mugello ma giornata di gara con tempo che, in base alle previsioni, si annuncia serena e con temperature comprese tra i 16 e i 28 gradi. Dopo le nuvole di venerdì (ma niente pioggia), ha prevalso il sereno.
Aldeguer il migliore nel Warm Up della MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchi
Nel Warm Up del GP d'Ungheria a Balaton Park, Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) ha dominato con il miglior tempo di 1'37″680, precedendo Pedro Acosta (KTM) a +0.320 e Marco Bezzecchi (Aprilia) terzo. Quarto Diogo Moreira, quinto Marc Marquez, sesto Jorge Martin (caduto senza conseguenze alla curva 2), mentre Pecco Bagnaia ha chiuso solo 12°.
Come sono andate le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio
Sia le qualifiche sia la Sprint del Gran Premio di Ungheria di MotoGp sono state nel segno di Marc Marquez. Il campione spagnolo della Ducati si è espresso così in vista della gara odierna: "È più lunga. Vedremo esattamente come gestirla". Per quanto visto sabato, resta il favorito per la vittoria: l'iberico ha dominato la Sprint, staccando in progressione sia Acosta sia Bezzecchi. Sesto Jorge Martin, che nel Mondiale ha perso altro terreno rispetto al leader Bezzecchi: 180 a 160 per l'italiano. In precedenza Marquez aveva fissato anche il tempo migliore che gli ha garantito la partenza dalla pole con il tempo di 1'36″785.
I tempi delle qualifiche: i verdetti per la pole
Marc Marquez davanti a tutti nel Gran Premio di Ungheria di MotoGP. Sua la migliore prestazione nelle qualifiche, tallonato da Acosta. Di seguito i tempi:
1. Marc Marquez (Ducati) 1'36″785
2. Acosta (KTM) 1'36″838
3. Aldeguer (Ducati) 1'37″125
4. Di Giannantonio (Ducati) 1'37″232
5. Bagnaia (Ducati) 1'37″317
6. Bezzecchi (Aprilia) 1'37″428
7. Raul Fernandez (Aprilia) 1'37″548
8. Martin (Aprilia) 1'37″574
9. Marini (Honda) 1'37″605
10. Ogura (Aprilia) 1'37″629
11. Moreira (Honda) 1'37″850
12. Miller (Yamaha) 1'38″241
Il programma di oggi della MotoGP: gli orari delle gare di Moto2 e Moto3
La domenica di gare della MotoGP inizia alle ore 11 con la Moto3, seguita alle 12.15 dalla Moto2. Alle 14, invece, semaforo verde per la classe regina che vede Marc Marquez scattare dalla pole. Di seguito gli orari di tutti gli appuntamenti odierni, trasmessi su Sky:
Domenica 7 giugno
Ore 9.35: MotoGP – Warm Up
Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
Ore 10.30: Paddock Live
Ore 11: Moto3 – gara
Ore 12: Paddock Live
Ore 12.15: Moto2 – gara
Ore 13.15: Paddock Live
Ore 13.30: Grid
Ore 14: MotoGP – gara
Ore 15: Zona Rossa
Ore 16: Race Anatomy MotoGP
Le caratteristiche del circuito del Balaton Park per il GP Ungheria
Il Balaton Park Circuit è una pista situata a 85 km a sud-ovest di Budapest, nei pressi del Lago Balaton (il più grande dell'Europa centrale). Il circuito è stato inaugurato nel maggio 2023, ha una lunghezza di 4,08 km e una larghezza di circa 12 metri. È composto da 17 curve, con 7 a destra e 10 a sinistra nel suo layout. Il rettilineo più lungo (quello partenza-arrivo) misura 665 metri.
Nel 2025 a trionfare è stato Marc Marquez: il campione spagnolo dominò in quel week-end, conquistando pole position e vittoria sia nella Sprint Race sia nella gara lunga.
MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi
Marc Marquez scatta dalla pole position nel Gran Premio di Ungheria al Balaton Park. Lo spagnolo ha chiuso con il miglior tempo davanti ad Acosta su Ktm e Aldeguer (team Gresini). Seconda fila con gli italiani Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi, leader del Mondiale. Ottavo Jorge Martin, dalla terza fila.
La griglia di partenza della gara MotoGP di oggi al Balaton Park
1. Marc Marquez Ducati (Q2)
2. Pedro Acosta KTM (Q2)
3. Fermin Aldeguer Ducati (Q2)
4. Fabio Di Giannantonio Ducati (Q2)
5. Francesco Bagnaia Ducati (Q2)
6. Marco Bezzecchi Aprilia (Q2)
7. Raul Fernandez Aprilia (Q2)
8. Jorge Martin Aprilia (Q2)
9. Luca Marini Honda (Q2)
10. Ai Ogura Aprilia (Q2)
11. Diogo Moreira Honda (Q2)
12. Jack Miller Yamaha (Q2)
13. Joan Mir Honda (Q1)
14. Enea Bastianini KTM (Q1)
15. Fabio Quartararo Yamaha (Q1)
16. Iker Lecuona Ducati (Q1)
17. Brad Binder KTM (Q1)
18. Toprak Razgatlioglu Yamaha (Q1)
19. Franco Morbidelli Ducati (Q1)
20. Alex Rins Yamaha (Q1)
21. Maverick Viñales KTM (Q1)
22. Cal Crutchlow Honda (Q1).
Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in TV e streaming
Il Gran Premio di MotoGP che si corre sulla pista del Balaton Park, in Ungheria, è trasmesso anche in chiaro e gratis. Tutte le gare sono visibili in differita su TV8, di seguito lo specchietto degli orari:
Gli orari di oggi e la differita su TV8
11:00 Moto3 Gara (differita su TV8 alle 13:00)
12:15 Moto2 Gara (differita su TV8 alle 14:15)
14:00 MotoGP Gara (differita su TV8 alle 16:00)
MotoGP, oggi il GP Ungheria: orari TV8 e Sky della diretta
Il Gran Premio di Ungheria della MotoGP 2026 è visibile in diretta TV agli abbonati su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e su Sky Sport 1 (canale 201). È possibile seguire la gara anche in diretta streaming su Sky Go e su NOW (previo pagamento del pass sport). Su TV8, canale 8 del digitale terrestre, si possono vedere le gare in differita: Moto3 alle 13:00, Moto2 alle 14:15 e MotoGP alle 16:00.