Marc Marquez show in Ungheria: vince dominando la Gara Sprint davanti ad Acosta e Bezzecchi

Marc Marquez domina e vince la gara Sprint al GP di Ungheria. Il pilota Ducati stacca tutti fin dall’inizio e chiude davanti ad Acosta e Bezzecchi.

Marc Marquez vince la gara Sprint di MotoGP in Ungheria piazzandosi davanti ad Acosta e Bezzecchi. Lo spagnolo è tornato al meglio dopo l'infortunio e fin da subito nella Sprint ha girato in testa seguito da Acosta e Bezzecchi con quest'ultimo capace davvero di un'ottima partenza. Pensare che a 11 giri dalla fine, quindi a inizio gara, Marc Marquez era in vantaggio su Acosta salendo già a 1 secondo. Bezzecchi invece si è dovuto guardare le spalle da Aldeguer sugli scarichi. Marc Marquez però in questa fase è davvero imprendibile. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, dopo ulteriori 3 giri il vantaggio è arrivato a quasi 2 secondi da amministrare su Pedro Acosta. Bezzecchi a 1 secondo e mezzo dal pilota Ktm, ma dietro Raul Fernandez è sempre stato molto vicino.

Martin mantiene la sesta posizione mentre Bagnaia resta incatenato alla nona casella. Nel finale così cambia ben poco con Marc Marquez in controllo là davanti, Acosta che ha risposto a Bezzecchi consolidando il secondo posto mentre Bez invece ha avuto di nuovo Fernandez e Aldeguer vicini dando il via a una bella lotta per il podio. A esultare sulla bandiera a scacchi è così proprio Marc Marquez con Acosta secondo e Bezzecchi terzo.

Non sorride invece Pecco Bagnaia da cui ci si aspettava qualcosina in più in questa Sprint ma il pilota Ducati è rimasto ingabbiato nella nona posizione dall'inizio fino alla fine della gara. A sorridere è dunque Marc Marquez che conquista la 18^ vittoria Sprint che gli consente di eguagliare il record di Martin. Quest'anno per il campione del mondo in carica è invece la 3^ vittoria Sprint dopo Goiania e Jerez

L'ordine d'arrivo dopo la Gara Sprint in Ungheria