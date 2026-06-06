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Marc Marquez si prende la pole al GP Ungheria nonostante la caduta. Seconda fila tutta italiana

Come nella scorsa stagione anche questa volta Marc Marquez si prende la pole del GP Ungheria: cade in curva 1, ma si rialza e si prende il primo posto. Tre italiani in seconda fila.
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A cura di Ada Cotugno
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Marc Marquez lo ha fatto ancora, contro i favori del pronostico è stato il più veloce di tutti nelle qualifiche per il Gran Premio di MotoGP in Ungheria: come accaduto anche nella scorsa stagione lo spagnolo si è preso la pole battendo il grande favorito Acosta che sulla carta avrebbe dovuto stracciare la concorrenza. Non lo ha fermato neanche la caduta in avvio, che aveva complicato di molto la situazione per il ducatista, bravo a recuperare dopo un inizio difficile. Anche per gli italiani c'è un pezzo di gloria, con la seconda fila formata da Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi.

Marquez in pole al GP Ungheria

Dopo la caduta in curva 1 (fortunatamente senza conseguenze) sembrava fuori dai giochi, ma Marc Marquez ha trovato la giusta reazione per andarsi a prendere la 76esima pole in MotoGP, la seconda consecutiva in Ungheria su un tracciato che sta diventando praticamente casa sua. Lo spagnolo è arrivato primo nelle qualifiche davanti al super favorito Pedro Acosta e a Fermin Aldeguer che completano il podio. In attesa della Sprint Race di questo pomeriggio, che assegnerà i primi punti di questo weekend ungherese, il ducatista firma la prima impresa di giornata impressionando ancora una volta.

La scorsa settimana era ritornato al Mugello dopo la doppia operazione al braccio e al piede, ma la sua forma fisica non ne ha risentito permettendogli di fare delle qualifiche da urlo. Bisognerà vedere quale sarà la sua tenuta nella gara lunga di domani, più impegnativa rispetto a quelle brevi di oggi a Balaton Park, dove comunque ha stupito lanciando degli ottimi segnali.

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Tre italiani in seconda fila

Dopo Acosta, il grande deluso di queste Q2, e Aldeguer ci sono tre italiani pronti a lottare per il podio nella gara di domani in Ungheria. Di Giannantonio si prende la quarta posizione, seguito a ruota da Bagnaia che stamattina è stato costretto a passare per la Q1 prima di giocarsi la pole, superata con il miglior tempo. È arrivato anche davanti a Bezzecchi, leader iridato della classifica dal quale ci si aspettava forse qualcosa in più. Ma la Sprint Race prevista per questo pomeriggio potrebbe regalare nuove sorprese anche ai piloti italiani.

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