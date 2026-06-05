MotoGP Balaton, risultati pre qualifiche: Bagnaia sprofonda, Acosta vola. Chi sono i 10 in Q2

Pedro Acosta domina le pre-qualifiche MotoGP al Balaton Park, Di Giannantonio 2°. Marc Marquez in top-10, Bagnaia sprofonda al 14° posto e dovrà passare dal Q1 nel GP d’Ungheria.

Il primo vero verdetto del weekend della MotoGP al Balaton Park è pesantissimo per Pecco Bagnaia. Nelle pre-qualifiche del GP d'Ungheria, il pilota Ducati ufficiale è rimasto fuori dai dieci e sarà quindi costretto a passare dal Q1: un risultato che complica già in partenza il suo sabato, soprattutto su una pista stretta, difficile da interpretare e dove la posizione in griglia rischia di pesare più del solito.

A prendersi la scena è stato invece Pedro Acosta, autore del miglior tempo in 1:36.827. Il pilota KTM ha fatto il vuoto nel finale, rifilando oltre quattro decimi a Fabio Di Giannantonio, secondo con la Desmosedici del team VR46, e mezzo secondo a Raul Fernandez, terzo con l'Aprilia del team Trackhouse. Un margine molto ampio per gli equilibri abituali della MotoGP moderna, che rende ancora più netto il segnale lanciato dallo spagnolo sul tracciato ungherese.

Alle sue spalle si sono qualificati direttamente al Q2 anche Fermin Aldeguer, Ai Ogura, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Diogo Moreira, Jorge Martin e Jack Miller. Sono loro i dieci piloti che salteranno il primo turno di qualifica e si giocheranno direttamente la pole position nel Q2. Fuori, invece, nomi pesanti: Fabio Quartararo è 11°, Toprak Razgatlioglu 12°, Luca Marini 13° e soprattutto Bagnaia 14°, staccato di oltre un secondo da Acosta.

Per Pecco è un venerdì da allarme. Il tre volte campione del mondo non è mai sembrato realmente in controllo nel time attack e ha chiuso dietro anche a piloti che, sulla carta, avrebbero dovuto essere alla sua portata. Il problema non è solo la posizione, ma il distacco: oltre un secondo dal riferimento di giornata e più di due decimi dalla zona utile per l'accesso diretto al Q2. Un margine che racconta una difficoltà piena, non un semplice episodio.

Il risultato pesa anche in casa Ducati. Di Giannantonio ha salvato il bilancio con il secondo tempo, Aldeguer è quarto e Marc Marquez, dopo esser stato il più veloce nelle FP1, ha comunque centrato il Q2 con il settimo miglior crono della sessione. La moto c'è, dunque, ma non nelle mani di Bagnaia, che anche al Balaton Park si ritrova costretto a inseguire.

Molto solida invece l'Aprilia, che porta quattro moto direttamente in Q2: Fernandez terzo, Ogura quinto, Bezzecchi sesto e Martin nono. Un dato importante anche in ottica Mondiale, perché conferma la competitività della casa di Noale in questa prima parte della stagione.