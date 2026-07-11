LIVE MotoGP GP Germania, qualifiche e pole in diretta: Bagnaia e Marquez sfidano Bezzecchi e Martin

MotoGP oggi in pista al Sachsenring per il GP della Germania: qualifiche in programma alle 10:50. Alle 15:00 la sprint race mentre la gara è in calendario domani alle 14:00. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le ultime news di oggi.
La pole è di Marc Marquez che chiude col nuovo record in pista
Non sfugge la pole position a Marc Marquez che proprio nel finale di Q2 si prende il primo posto in 1:19.041 davanti al fratello Alex che chiude in seconda posizione. Per Bezzecchi un amarissimo ottavo posto, dopo la caduta non è più rientrato in pista.
Risponde subito Marc Marquez, ora è suo il tempo migliore
Miglior tempo per Marc Marquez in 1:19.041 e risponde subito per la pole a Di Giannantonio. Alex Marquez con 1:19.102 è al momento in seconda posizione
Di Giannantonio col miglior tempo, al comando provvisorio in Q2
Enorme prestazione di Fabio Di Giannantonio che stoppa il cronometro in 1:19.188. Al momento è suo il miglior giro che gli permette di andare al comando di questo Q2.
Brutta caduta di Bezzecchi in Q2 in curva 7
Ancora una brutta caduta per Marco Bezzecchi durante i primi giri in Q2 che subisce un duro colpo sulla schiena e poi rimane a terra nei pressi di curva 7 dove è scivolato. Fortunatamente si rialza sulle proprie gambe e si allontana dalla pista con bandiera gialla. Bezzecchi è rientrato ai box tenendosi il polso, preoccupazione in casa Aprilia mentre riceve l'applauso del pubblico tedesco.
Chi si gioca la pole al GP Germania, fra poco la Q2
Questi sono i piloti che si giocheranno la pole position per il GP Germania che scatterà puntualmente domani mentre nel primo pomeriggio la scena sarà tutta per la Sprint:
- Fabio Quartararo
- Franco Morbidelli
- Raul Fernandez
- Pedro Acosta
- Jack Miller
- Fabio Di Giannantonio
- Francesco Bagnaia
- Marco Bezzecchi
- Alex Marquez
- Ai Ogura
- Jorge Martin
- Marc Marquez
Bagnaia il migliore in Q1, davanti a Quartararo e Mir
Bandiera a scacchi con Pecco Bagnaia che è il migliore del Q1 ed avanza in Q2 insieme a Fabio Quartararo che chiude davanti a Mir. Impeding di Diogo Moreira ai danni di Bastianini. Ecco i tempi finali:
- Francesco Bagnaia 1:19.753 Q2
- Fabio Quartararo 1:19.864 +0.111 Q2
- Joan Mir 1:19.988 +0.235
- Luca Marini 1:19.998 +0.245
- Diogo Moreira 1:20.084 +0.331
- Brad Binder 1:20.184 +0.431
- Enea Bastianini 1:20.370 +0.617
- Topra Razgatlioglu 1:20.585 +0.832
- Alex Rins 1:20.600 +0.847
- Maverick Viñales 1:20.781 +1.028
- Cal Crutchlow 1:20.953 +1.200
Bene Bagnaia, che mette al sicuro la Q2
Pecco Bagnaia chiude in 1:19.892 facendo un piccolo vuoto sulla terza posizione che gli dovrebbe permettere di mettere al sicuro la qualificazione alla Q2. Secondo tempo per Quartararo
Iniziano le qualifiche, semaforo verde al Sachsenring
Si inizia, partite le qualifiche. Poi, nel primo pomeriggio la gara Sprint
Qualifiche Fp2, la classifica
Si sono concluse le libere, ecco la classifica delle prime posizioni in FP2:
- A. Marquez 1:20.333
- Fernandez 1:20.654
- Bezzecchi 1:20.659
- Acosta 1:20.716
- M. Marquez 1:20.777
- Bagnaia 1:20.844
- Ogura 1:20.851
- Quartararo 1:20.920
- Martin 1:21.008
- Razgatlioglu 1:21.020
Le qualifiche della MotoGP in chiaro su TV8
Le qualifiche della MotoGP che prenderanno il via tra venti minuti saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). La lotta per la pole di oggi sulla pista del Sachsenring inoltre si può vedere anche in diretta streaming gratis sul sito di TV8.
Tra poco piloti in pista per le FP2, poi le qualifiche
Tra dieci minuti sul circuito del Sachsenring i piloti della MotoGP scenderanno in pista per l'ultima sessione di prove libere che precede le qualifiche. Saranno trenta i minuti a loro disposizione per trovare il giusto setup in vista della qualifica che prenderà il via poco dopo la fine di queste FP2.
Il meteo di oggi sul circuito del Sachsenring
La giornata odierna del GP della Germania del Motomondiale 2026 non sarà influenzata in alcun modo dalle condizioni metereologiche. Sulla pista del Sachsenring infatti è previsto cielo sereno per tutta la giornata con una temperatura dell'aria che oscilla da un minimo di 22°C ad un massimo di 26°C.
Come sono andate le prequalifiche della MotoGP ieri al Sachsenring
Le prequalifiche della MotoGP andate in scena ieri al Sachsenring si sono chiuse con Marc Marquez davanti a tutti. Il pilota Ducati ha firmato il miglior tempo in 1:19.394, precedendo Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46.
Accesso diretto al Q2 anche per Alex Marquez, Jack Miller, Ai Ogura, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Pedro Acosta e Franco Morbidelli.
La notizia principale è l'esclusione dalla top 10 di Francesco Bagnaia, soltanto 13° a 738 millesimi dal compagno di squadra: il pilota Ducati sarà costretto oggi a passare dal Q1 nelle qualifiche del GP Germania. Fuori dal Q2 diretto anche Enea Bastianini, 11°, e Brad Binder, 12°.
A che ora iniziano le FP2 della MotoGP
La sessione di prove libere della MotoGP di oggi che precede le Qualifiche inizia alle ore 10:10. Le Libere 2 della top-class sul circuito del Sachsenring dureranno trenta minuti e serviranno ai piloti soltanto per trovare il giusto set-up alle proprie moto per affrontare la qualifica (che prenderà il via subito dopo) e la Sprint Race del GP della Germania che invece andrà in scena nel pomeriggio.
MotoGP, il programma del weekend: gara domani alle 14:00
Il programma del GP della Germania della MotoGP 2026 è quello tradizionale: dopo le FP1 e le pre-qualifiche di ieri, oggi è la volta delle Prove Libere 2 e delle qualifiche con Q1 e Q2 e nel pomeriggio della Sprint Race, domani come di consueto al Sachsenring si chiude con la gara che assegnerà il bottino più cospicuo di punti iridati con la partenza fissata alle ore 14.
Le caratteristiche del circuito del Sachsenring per il GP Germania di MotoGP
Ad ospitare oggi le qualifiche e la gara sprint del GP della Germania della MotoGP 2026 sarà lo storico circuito del Sachsenring. Un tracciato di appena 3,67 chilometri, con 3 curve a destra, 10 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 700 metri, che lo rendono il circuito più corto del Motomondiale.
Il particolare layout lo rende anche mediamente impegnativo per i freni secondo i dati della Brembo, nonostante le frenate siano soltanto 6 per un totale di 19 secondi e mezzo al giro passati in frenata. Il tracciato è infatti stretto e tortuoso quasi come se fosse un kartodromo. La media sul giro della classe regina del motomondiale sul circuito del Sachsenring si aggira intorno ai 160 km/h. La curva più dura del Sachsenring per l’impianto frenante è la prima dopo il traguardo dove le MotoGP passano da 297 km/h a 70 km/h in 5,4 secondi in cui percorrono 240 metri.
Il record della pista sul giro secco in MotoGP appartiene a Fabio Di Giannantonio che lo scorso anno nelle prove libere ha fermato il cronometro sull'1:19.071, a Jorge Martin invece appartengono la tornata più veloce mai effettuata in qualifica e in gara al Sachsenring con l'1:19.423 con cui conquistò la pole nel 2024 e l'1:20.667 messo a referto in gara sempre nell'edizione GP di Germania di due anni fa.
Dove vedere la MotoGP oggi: alle 10:50 le qualifiche per la pole
Le qualifiche (che scattano alle ore 10:50) e la gara sprint in programma oggi al GP della Germania di MotoGP saranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini.
Le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP del sabato saranno inoltre visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Tutte le sessioni di oggi sulla pista del Sachsenring inoltre si possono vedere anche in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati alla pay-tv, su NOW per chi ha sottoscritto il "Pass Sport" mentre le qualifiche e la sprint race della MotoGP del GP della Germania inoltre si possono vedere in streaming gratis su tv8.it.
MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Germania: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Oggi sul circuito del Sachsenring si disputano le Qualifiche e la Sprint Race del GP della Germania della MotoGP 2026: diretta TV e live streaming sia su Sky che gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Dopo un'ulteriore sessione di prove libere sul tracciato tedesco i piloti della classe regina del Motomondiale 2026 andranno a caccia della pole position in questo undicesimo round stagionale.
Le qualifiche iniziano alle ore 10:50 con la Q1 e proseguono poi alle 11:15 con la Q2. Saranno queste a determinare sia la griglia di partenza della gara di domani che lo schieramento iniziale della Sprint Race che si disputa oggi nel pomeriggio: l'orario della partenza della mini-gara, che durerà solo 15 giri, è fissato alle ore 15:00. Poco prima sul circuito del Sachsenring si terranno invece le qualifiche di Moto3 (in programma alle 12:50) e Moto2 (inizio alle 13:45).