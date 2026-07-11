LIVE MotoGP GP Germania, qualifiche e pole in diretta: Bagnaia e Marquez sfidano Bezzecchi e Martin

La mappa del circuito del Sachsenring su cui oggi si disputano le qualifiche e la Sprint Race del GP della Germania della MotoGP 2026.

Ad ospitare oggi le qualifiche e la gara sprint del GP della Germania della MotoGP 2026 sarà lo storico circuito del Sachsenring. Un tracciato di appena 3,67 chilometri, con 3 curve a destra, 10 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 700 metri, che lo rendono il circuito più corto del Motomondiale.

Il particolare layout lo rende anche mediamente impegnativo per i freni secondo i dati della Brembo, nonostante le frenate siano soltanto 6 per un totale di 19 secondi e mezzo al giro passati in frenata. Il tracciato è infatti stretto e tortuoso quasi come se fosse un kartodromo. La media sul giro della classe regina del motomondiale sul circuito del Sachsenring si aggira intorno ai 160 km/h. La curva più dura del Sachsenring per l’impianto frenante è la prima dopo il traguardo dove le MotoGP passano da 297 km/h a 70 km/h in 5,4 secondi in cui percorrono 240 metri.

Il record della pista sul giro secco in MotoGP appartiene a Fabio Di Giannantonio che lo scorso anno nelle prove libere ha fermato il cronometro sull'1:19.071, a Jorge Martin invece appartengono la tornata più veloce mai effettuata in qualifica e in gara al Sachsenring con l'1:19.423 con cui conquistò la pole nel 2024 e l'1:20.667 messo a referto in gara sempre nell'edizione GP di Germania di due anni fa.