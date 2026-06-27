MotoGP Assen, oggi qualifiche e pole in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bezzecchi e Bagnaia per la pole

MotoGP oggi in pista ad Assen per il GP d'Olanda: qualifiche in programma alle 10:50. Alle 15 la sprint race, mentre la gara è in calendario domani alle 14. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
Come sono andate le prequalifiche della MotoGP ieri ad Assen
Nelle pre-qualifiche MotoGP ad Assen è Marco Bezzecchi a firmare il miglior tempo davanti a Raul Fernandez e Pedro Acosta. Spavento nel finale per Alex Marquez e Fermin Aldeguer: entrambi i piloti portati al centro medico dopo due brutte cadute.
A che ora iniziano le FP2 della MotoGP
Le FP2 della MotoGP ad Assen inizieranno alle ore 10:10 e si chiuderanno alle 10:40.
MotoGP, il programma del weekend: gara domani alle 14:00
Tutti gli orari del weekend del GP d'Olanda.
Sabato 27 giugno (orari italiani)
Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)
Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)
Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)
Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1
Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2
Ore 12:05-12:25, Baggers, Qualifiche
Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1
Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2
Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1
Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2
Ore 15:00, MotoGP, SPRINT
Ore 16:10, Baggers, Gara I
Domenica 28 giugno (orari italiani)
Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)
Ore 11:00, Gara MOTO3
Ore 12:15, Gara MOTO2
Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP
Ore 15:30, Baggers, Gara II
Le caratteristiche del circuito di Assen per il GP Olanda di MotoGP
A una settimana dal Gran Premio della Repubblica Ceca, il Motomondiale fa tappa nei Paesi Bassi per il decimo appuntamento stagionale. Con ben 76 edizioni disputate, il TT Circuit di Assen rappresenta il tracciato più presente nella storia del Campionato del Mondo: ha infatti ospitato gare ininterrottamente dal 1949, fatta eccezione per il 2020, quando l’evento venne cancellato a causa della pandemia. Per decenni il GP si è svolto tradizionalmente di sabato, ma dal 2016 il programma è stato spostato alla domenica, giorno in cui si corre ancora oggi.
Secondo le valutazioni degli ingegneri Brembo, che collaborano con tutte le squadre della MotoGP per l’undicesima stagione consecutiva, il circuito olandese, lungo 4,542 km, non rappresenta una sfida particolarmente severa per gli impianti frenanti. Nella scala di difficoltà che va da 1 a 6, Assen riceve infatti un punteggio di 2. Delle dieci frenate presenti lungo il tracciato, solo due sono considerate particolarmente impegnative (Hard), tre hanno un livello medio di difficoltà (Medium), mentre le altre cinque risultano leggere (Light).
Nel corso di un giro, i piloti utilizzano i freni per circa 27 secondi complessivi e nessuna staccata supera i quattro secondi di durata. Il punto più critico per l’impianto frenante è la prima curva dopo il rettilineo principale: qui le MotoGP rallentano da 294 km/h a 114 km/h in 3,9 secondi, coprendo 205 metri. In questa fase il pilota applica una forza di 5,4 kg sulla leva del freno, mentre la decelerazione raggiunge 1,5 g. La pressione del fluido frenante Brembo arriva a 11,6 bar e la temperatura dei dischi in carbonio sfiora i 720 °C.
Dove vedere la MotoGP oggi: alle 10:50 le qualifiche per la pole
La bagarre per la pole position del GP d'Olanda si potranno vedere su TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.
MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Olanda: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Le qualifiche della MotoGP, della Moto3 e della Moto2 e la Sprint Race della classe regina saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e SkyGo e in chiaro su TV8 e tv8.it. Sul canale 8 il collegamento inizierà alle 10:45, con le qualifiche MotoGP alle 10:50, poi le qualifiche delle classi minori e la Sprint Race delle 15:00.
Sabato 27 giugno (orari italiani)
Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)
Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)
Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)
Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1
Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2
Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1
Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2
Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1
Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2
Ore 15:00, MotoGP, SPRINT