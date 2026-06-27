MotoGP Assen, oggi qualifiche e pole in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bezzecchi e Bagnaia per la pole

Le qualifiche della MotoGP, della Moto3 e della Moto2 e la Sprint Race della classe regina saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e SkyGo e in chiaro su TV8 e tv8.it. Sul canale 8 il collegamento inizierà alle 10:45, con le qualifiche MotoGP alle 10:50, poi le qualifiche delle classi minori e la Sprint Race delle 15:00.

Sabato 27 giugno (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT