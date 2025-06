video suggerito

Marc Marquez pigliatutto anche ad Assen, Bezzecchi 2° davanti a Bagnaia: caduta e infortunio per Alex Marquez Marc Marquez vince anche la gara lunga del GP d'Olanda e allunga in vetta alla classifica della MotoGP 2025 sfruttando la caduta (con infortunio) del fratello Alex. Splendido 2° Bezzecchi con l'Aprilia: 3° Pecco Bagnaia protagonista di un passaggio a vuoto a metà gara.

A cura di Michele Mazzeo

Marc Marquez vince ancora e porta via il bottino pieno anche da Assen. L'otto volte campione del mondo dopo la Sprint conquista anche la gara lunga del GP d'Olanda e allunga sensibilmente in vetta alla classifica iridata della MotoGP 2025 sfruttando la caduta del fratello Alex (finito in ghiaia dopo un duello ravvicinatissimo con Pedro Acosta rimediando una frattura scomposta al secondo metacarpo della mano sinistra) sempre secondo in graduatoria ma ora distante 65 lunghezze.

Lo spagnolo della Ducati centra dunque il quindicesimo successo (9 sprint e 6 gare lunghe) di questa stagione quando ancora non si è arrivati nemmeno al giro di boa (il round olandese è stato il 10° dei 22 in calendario). Un successo che però è arrivato al termine di una gara che non ha avuto il solito copione: questa volta il classe '93 di Cervera ci ha messo infatti sei giri per andarsi a prendere la testa ai danni di un Pecco Bagnaia partito bene salvo poi avere un passaggio a vuoto subendo ben tre sorpassi identici tra loro (oltre a quello del compagno di squadra anche Marco Bezzecchi prima e Pedro Acosta poi hanno approfittato del calo del piemontese per prendersi la posizione) e tornato poi a vita solo dopo metà gara per una parziale rimonta che gli ha permesso di salire sul podio, ma soltanto sul terzo gradino non riuscendo ad andare a riprendere nel finale l'Aprilia di Marco Bezzecchi che è comunque riuscito a stare negli scarichi della Desmosedici di Marc Marquez fino alla bandiera a scacchi.

L'ordine d'arrivo finale vede dunque Marc Marquez trionfare davanti a Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta e Maverick Vinales. Chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. i due alfieri del team VR46 coon Fabio Di Giannantonio che ha preceduto il compagno di squadra Franco Morbidelli al termine di una gara in cui hanno duellato a lungo tra loro (con l'italo-brasiliano che ha anche dovuto scontare un long lap penalty).