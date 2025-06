MotoGP oggi, Quartararo in pole per la gara del GP Olanda a Assen: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per GP d'Olanda ad Assen: si riparte dalla vittoria di Marc Marquez al Mugello. Gara in programma oggi alle 14:00: Quartararo in pole con la beffa finale per Pecco Bagnaia in seconda posizione. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 16:05.

16 minuti fa 08:30 Il programma di oggi della MotoGP: gli orari delle gare di Moto2 e Moto3 Non solo MotoGP, oggi ad Assen protagoniste anche le gare di Moto3 e di Moto2, ecco nel dettaglio gli appuntamenti con tutti gli orari per non perdere nessuna sfida: Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara A cura di Alessio Pediglieri 46 minuti fa 08:00 Le caratteristiche del circuito di Assen per il GP d'Olanda In Olanda va in scena la gara su uno dei più iconici circuiti del Motomondiale, il tracciato di Assen che non a caso viene da tutti definito "L'Università della moto" o "La Cattedrale della velocità" per l'alto quoziente di difficoltà del percorso e l'elevata velocità media. Il TT Circuit Assen presenta una pista medio-lunga, di 4500 metri, larghezza 14 e con 18 curve: 6 a sinistra e 12 a destra. Rettilineo di 500 mt, più corto di altri tracciati come Mugello e Barcellona. Un tracciato molto veloce con poco dispendio per i freni: delle 10 frenate, solo curva 1 è considerata mediamente impegnativa mentre tutte le altre si possono reputare frenate a bassa energia. Il record della pista appartiene a Francesco Bagnaia su Ducati con il tempo di 1'30.540 A cura di Alessio Pediglieri 1 ora fa 07:30 MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi Ecco cosa è accaduto sabato 28 giugno ad Assen e come si presenta la griglia di partenza per la gara di oggi: 1. Fabio Quartararo (Yamaha) 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 3. Alex Marquez (Ducati) 4. Marc Marquez (Ducati) 5. Marco Bezzecchi (Aprilia) 6. Franco Morbidelli (Ducati) 7. Fermin Aldeguer (Ducati) 8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 9. Pedro Acosta (KTM) 10. Maverick Vinales (KTM) 11. Raul Fernandez (Aprilia) 12. Johann Zarco (Honda) 13. Joan Mir (Honda) 14. Jack Miller (Yamaha) 15. Lorenzo Savadori (Aprilia) 16. Brad Binder (KTM) 17. Enea Bastianini (KTM) 18. Miguel Oliveira (Yamaha) 19. Alex Rins (Yamaha) 20. Ai Ogura (Aprilia) 21. Aleix Espargaró (Honda) 22. Somkiat Chantra (Honda) A cura di Alessio Pediglieri 1 ora fa 07:15 Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in TV e streaming Dove si potrà seguire la gara di MOtoGP di oggi ad Assen? Semplice: per chi ha un abbonamento a Sky l'appuntamento è fissato per le 14:00, con la cronaca integrale e in diretta sia in TV sia in streaming, ma a pagamento. In chiaro bisognerà attendere qualche ora in più e sintonizzarsi su TV8 ( tv8.it) dove si potrà rivedere in differita la gara dalle 16:05 A cura di Alessio Pediglieri 1 ora fa 07:00 MotoGP, oggi il GP Olanda: orari TV8 e Sky della diretta Tutto apparecchiato ad Assen per la gara di oggi di MotoGP valida per il GP d'Olanda dove si dovrebbe assistere ad una nuova spettacolare battaglia tra i migliori dopo le libere e la Sprint del Sabato con Bagnaia tra i protagonisti. Appuntamento su Sky e i suoi abbonati alle 14:00 quando scatterà il semaforo verde per la diretta TV e streaming. Tutti gli appassionati potranno però rivedere il GP in differita in chiaro e senza costi sul Canale 8 del Digitale Terrestre, Tv8 in TV e su tc8.it in streaming a partire dalle 16:05 A cura di Alessio Pediglieri