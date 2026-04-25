Marc Marquez epico a Jerez: cade, cambia moto ma vince lo stesso la Sprint davanti a Bagnaia

Marc Marquez vince in modo straordinario la Sprint Race di Jerez davanti a Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Lo spagnolo aveva duellato a lungo con il fratello Alex, caduto come Bezzecchi, che resta saldamente leader del Mondiale della MotoGP. Fuori anche Martin. Quinto posto per Di Giannantonio.

Marquez parte bene, Bagnaia e Bezzecchi no

Marc Marquez sfrutta la pole position, parte bene e fa gara di testa. Lo seguono subito Zarco e il fratello Alex. Mentre Bagnaia e Bezzecchi scattano malissimo e finiscono in 13ª e 16ª posizione. Per loro è Sprint Race in rimonta. Jorge Martin accusa un problema al disco freno e dopo due giri si ferma: ritiro per lo spagnolo. Alex Marquez si libera di Zarco, che è sotto attacco di Di Giannantonio, al terzo tentativo passa ed è sul podio della Sprint. Mentre dietro è notte fonda per il leader del campionato e Bagnaia.

La pioggia rivoluziona la Sprint Race di Jerez

Poi arriva la pioggia. Non è copiosa, ma può essere fastidiosa. Alex prende Marc. Duello tra i fratelli Marquez, mentre dietro c'è una bella lotta con una sfilza di piloti molto vicini. La pioggia condiziona i piloti. Marc alza il piede, Alex passa al comando. Di Giannantonio è vicino e li bracca quando mancano cinque giri.

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Da quel momento in più succede di tutto. Arriva il diluvio che scombina tutto. Marc Marquez cade, ma si rialza e va a cambiare moto. La mossa è vincente. Alex Marquez cade ed è fuori. Anche Bezzecchi finisce nella ghiaia. Cambia tutto. Marquez supera Bagnaia con una manovra rischiosa e si prende il primo posto, che mantiene fino alla fine di una pazza e bagnata Sprint Race. Pecco è secondo. Poi Morbidelli, Binder e Di Giannantonio: le due Ducati rosse davanti a tutti.