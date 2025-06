Marc Marquez inarrestabile ad Assen: vince la Sprint Race davanti a suo fratello Alex, Bagnaia 5°

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez vince la Sprint Race al Gp di Assen dopo una bellissima battaglia con suo fratello Alex. Lo spagnolo, primatista attuale nella classifica piloti del Mondiale di MotoGP, sfrutta una super partenza portandosi subito alle spalle di Quartararo che mantiene la pole conquistata stamattina. Ma prima della chiusura del primo giro ecco che Marc Marquez è riuscito a sorpassare il suo avversario portandosi in testa. Bagnaia nel frattempo da secondo scivola in sesta posizione a metà gara trovandosi anche dietro a Fabio Di Giannantonio. Nel frattempo Alex Marquez si mette a caccia di suo fratello per cercare di sfruttare un movimento o una disattenzione sbagliata per superarlo e portarsi davanti.

Impressionante però alle loro spalle proprio la performance di Diggia che una volta sorpassato Bagnaia a 5 giri dalla fine si mette a ridosso dei primi tre. Superlativa anche la prova di Bezzecchi il quale osserva dalla terza posizione la lotta tra i fratelli Marquez. In curva 10 poi arriva la caduta per Quartararo che chiude troppo la sua moto. Bagnaia si porta in quinta posizione e tenta un miracoloso recupero di Di Giannantonio e Bezzecchi che nel frattempo stavano facendo una super gara. Alla fine però a tagliare il traguardo per primo è stato Marc Marquez che vince la Sprint Race ad Assen davanti a suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Diggia con Bagnaia quinto.

L’ordine d’arrivo e i tempi della Sprint Race.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race ad Assen:

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5. Francesco Bagnaia (Ducati)

6. Maverick Vinales (KTM)

7. Pedro Acosta (KTM)

8. Fermin Aldeguer (Ducati)

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Brad Binder (KTM)

11. Johann Zarco (Honda)

12. Miguel Oliveira (Yamaha)

13. Enea Bastianini (KTM)

14. Jack Miller (Yamaha)