LIVE Moto GP Spagna, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Il tracciato di Jerez de la Frontera è uno dei più noti del motorsport. Circuito storico che ha ospitato anche gare di F1. Due brevi rettilinei, 13 curve, 4.423 metri, è uno dei più lenti in assoluto, con velocità medie in gara mai superiori ai 160 orari. Ci sono molti punti favorevoli per i sorpassi, caratteristici sono anche i saltellamenti dovuti alle ondulazioni dell'asfalto richiedono moto ben bilanciate e stabili in frenata per attaccare nelle curve maggiormente veloci.