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LIVE Moto GP Spagna, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

In diretta dal circuito di Jerez il MotoGP Spagna 2026 con le qualifiche per la pole e la gara sprint, in programma alle 15. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it.

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Circuito de Jerez - Ángel Nieto - Jerez
Spain GP
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Lunghezza circuito

4,420 KM

numero giri

25

Distanza totale

110,580 KM
25 Aprile 2026 7:00
Ultimo agg. 8:42
0 CONDIVISIONI
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In diretta dalle 10:50 le qualifiche di MotoGP Spagna, la gara sprint è in programma alle 15: la cronaca giro per giro dal circuito di Jerez in tempo reale. Diretta TV su Sky e TV8.

08:40

MotoGP Spagna, in corso la Fp2 di Moto3

Da pochi minuti hanno preso il via le prove libere 2 della Moto3. A Jerez de la Frontera è già iniziata l'attività di una lunghissima giornata di gare.

A cura di Alessio Morra
08:32

Moto GP Spagna, il programma del weekend: gara domani alle 14

Oggi dopo le ultime sessioni di prove libere, l'attività inizierà con le Qualifiche della MotoGP alle ore 10:45. Poi sarà la volta di quelle di Moto3 e Moto2, che prenderanno il via alle ore 12:45 e 13:40. La Sprint Race scatterà invece alle 15. Domani alle 11 la gara di Moto3, alle 12:15 quella di Moto2. Mentre alle 14 scatterà la gara più attesa, quella della MotoGP.

A cura di Alessio Morra
08:01

Le caratteristiche del circuito di Jerez per il GP Spagna di Moto GP

Il tracciato di Jerez de la Frontera è uno dei più noti del motorsport. Circuito storico che ha ospitato anche gare di F1. Due brevi rettilinei, 13 curve, 4.423 metri, è uno dei più lenti in assoluto, con velocità medie in gara mai superiori ai 160 orari. Ci sono molti punti favorevoli per i sorpassi, caratteristici sono anche i saltellamenti dovuti alle ondulazioni dell'asfalto richiedono moto ben bilanciate e stabili in frenata per attaccare nelle curve maggiormente veloci.

A cura di Alessio Morra
07:32

A che ora iniziano le qualifiche di Moto GP, Moto3 e Moto2

Le Qualifiche della MotoGP inizieranno a metà mattinata, esattamente alle ore 10:45. Poi sarà la volta di quelle di Moto3 e Moto2, rispettivamente alle 12:45 e alle 13:40.

A cura di Alessio Morra
07:12

Dove vedere il Moto GP Spagna oggi: gli orari tv di gara sprint e qualifiche per la pole

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP si può seguire come al solito integralmente su Sky, che sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), manderà in onda ogni singola sessione di ogni classe. Diretta oggi anche per le Qualifiche delle tre classi e della Sprint Race in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

A cura di Alessio Morra
07:00

Moto GP Spagna, oggi in programma qualifiche e gara sprint: la diretta su Sky e in chiaro su TV8

Giornata ricchissima oggi a Jerez de la Frontera dove si terranno prima le Qualifiche e poi la gara Sprint della MotoGP, che è in programma alle ore 15. Alle 10:45 scatteranno le Qualifiche della Sprint di MotoGP, mentre alle ore 12:45 prenderanno il via quelle della Moto3 e alle 13:40 quelle della Moto2.

A cura di Alessio Morra
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