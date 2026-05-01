Sinner-Fils in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: in palio c’è la finale

Classe 2004, il francese è uno dei giovani più promettenti del tennis. Era in rampa di lancio un anno fa quando toccò la 14ª posizione ATP, ma un infortunio lo ha tenuto fuori a lungo. Calato tantissimo in classifica si sta rifacendo con gli interessi: finale a Doha (lo scorso febbraio) persa da Alcaraz, poi vittoria a Barcellona e ora semifinale a Madrid, in mezzo la semifinale di Miami. Tante vittorie e ora la grande sfida con Sinner.