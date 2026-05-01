Sinner-Fils in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: in palio c’è la finale

Jannik Sinner scende in campo oggi, venerdì 1 maggio, nella semifinale del torneo 1000 di Madrid. Il numero 1 ATP affronterà il numero 21 il francese Arthur Fils, giocatore in crescita, reduce da nove vittorie consecutive, così come Sinner. La partita non prenderà il via prima delle ore 16. Diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è la diretta in chiaro. C'è un solo precedente ed è datato 2023, vinse Sinner in due set. In serata Zverev-Blockx.
I precedenti tra Sinner e Fils
C'è un solo precedente tra l'italiano e il francese, datato 2023. Nel torneo 250 di Montpellier, giocato a livello indoor, Jannik si impose 7-5 6-2. Si sarebbero dovuti sfidare due settimane dopo a Marsiglia, ma Sinner rinunciò a quell'incontro.
Cobolli ko con Zverev nei quarti
Sinner è l'ultimo italiano in gara a Madrid, di fatto come sempre nei tornei principali. Cobolli che sperava in un colpaccio è stato battuto in due set in semifinale da Zverev.
Il percorso di Sinner a Madrid
Jannik ha perso un set all'esordio con Bonzi, poi ha vinto in due set le partite seguenti con Moller e Norrie, prima di battere con il punteggio di 6-2 7-6 Jodar.
Chi è Arthur Fils
Classe 2004, il francese è uno dei giovani più promettenti del tennis. Era in rampa di lancio un anno fa quando toccò la 14ª posizione ATP, ma un infortunio lo ha tenuto fuori a lungo. Calato tantissimo in classifica si sta rifacendo con gli interessi: finale a Doha (lo scorso febbraio) persa da Alcaraz, poi vittoria a Barcellona e ora semifinale a Madrid, in mezzo la semifinale di Miami. Tante vittorie e ora la grande sfida con Sinner.
Dove vedere Sinner-Fils oggi a Madrid in TV e streaming
Jannik Sinner e Arthur Fils si affronteranno oggi a Madrid per la semifinale del torneo 1000 spagnolo. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky Go e NOW per abbonati. Si parte alle ore 16. Non ci sarà la possibilità di seguire l'incontro in chiaro né in diretta né in differita.