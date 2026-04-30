Fils ride quando pensa al prossimo avversario Sinner a Madrid: “Cosa ha appena vinto? Sarà divertente”

Arthur Fils ha reagito con il sorriso dopo la vittoria con Lehecka quando gli è stato ricordato nell’intervista che ora dovrà affrontare in semifinale il numero uno al mondo Sinner.

Arthur Fils sa bene che avrà una montagna da scalare in semifinale nel torneo di Madrid. Il 25enne francese battendo Lehecka si è guadagnato la possibilità di sfidare Jannik Sinner, ovvero il numero uno del mondo. Il ruolino di marcia del campione italiano è impressionante anche per il 21° giocatore del ranking che però spera di giovare dello status di sfavorito che non ha nulla da perdere.

Fils pronto ad affrontare Sinner nella semifinale di Madrid, la prende con filosofia

Il suo è un tennis brillante e dinamico, e con le sue armi tennistiche Fils spera di impensierire un Sinner che adesso che è in ballo a Madrid vuole ballare fino in fondo e provare a scrivere ulteriormente il suo nome nella storia con il quinto Masters 1000 consecutivo. Stuzzicato sull'avversario prestigioso, a caldo, con addosso ancora le emozioni dei quarti appena conclusi: "Cosa aspettarsi contro Sinner? Sarà una bella battaglia. Voglio dire, il nome è Sinner contro Fils, penso sia una sfida molto interessante, soprattutto sulla terra".

Fils e i recenti risultati di Jannik Sinner nei Masters 1000

D'altronde cosa può dire Fils? Di fronte avrà un giocatore che è in uno stato di forma importante. Scappa una risata isterica al transalpino quando deve ripercorrere gli ultimi risultati di Sinner: "Lui è il numero uno del mondo, è un campione straordinario. Voglio dire, ha appena vinto cosa? Indian Wells, Miami, Monte Carlo…". Come interpretare dunque questo match dal punto di vista psicologico? Bisognerà cercare di stare rilassati e avere un approccio senza aspettative particolari: "Io proverò a fare del mio meglio. Cercherò di esprimere il mio miglior tennis e semplicemente godermi il momento in campo.È bello scendere in campo da sfavorito, quindi sarà divertente. Dai, andiamo!".

Di certo il Sinner che affronterà Arthur Fils sarà molto diverso da quello del 2023, quando i due si affrontarono nell’unico precedente. A Montpellier, in semifinale, Sinner s’impose in due set con il risultato di 7-5, 6-2. In realtà ci sarebbe dovuto essere anche il bis a Marsiglia, ma Jannik diede forfait non essendo al top. Ora il nuovo confronto, con Sinner cresciuto esponenzialmente e Fils che sta forse giocando il suo miglior tennis dopo aver superato problemi fisici.