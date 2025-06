Benfica-Chelsea sospesa a 4 minuti dal 90′: scatta il protocollo sicurezza per pericolo maltempo

video suggerito

Incredibile ma vero: all'86' di Benfica-Chelsea, con i Blues in vantaggio grazie alla rete di James, la gara è stata interrotta per far scattare il protocollo ferreo che oramai accompagna questo Mondiale per Club in caso di maltempo. Di fronte alle nuvole plumbee che sono apparse improvvisamente all'orizzonte di Charlotte, tutto si è improvvisamente fermato con il direttore di gara, lo sloveno Vinic che non ha badato al cronometro e fischiato la momentanea sospensione dietro direttiva dei responsabili FIFA.

Cosa prevede il protocollo anti maltempo al Mondiale per Club

Non è la prima volta che accade a questo Mondiale per Club ma la decisione ha destato qualche dubbio sull'applicazione del regolamento rigido, quando mancavano non più di 7-8 minuti compresi eventuali minuti di recupero oltre il 90′. Anche perché la sospensione, immediata e irrevocabile una volta presa la decisione, è arrivata senza che cadesse una sola goccia di pioggia. Ma il protocollo è chiaro ed è stato seguito pedissequamente: se viene avvistata una scarica elettrica, un tuono e un lampo nel raggio di 13 chilometri ci si ferma per 30 minuti fino alla ripresa della partita o alla presenza di una nuova saetta e altri 30 minuti di sospensione finché non ritorna il sereno e si ripristinano le condizioni minime richieste dal regolamento.

Stadio evacuato, giocatori negli spogliatoi e spettatori al riparo

In pochi istanti, l'impianto di Charlotte si è svuotato mentre le nubi si sono sempre più avvicinate ed è iniziato a diluviare in gran parte della città. Il Bank of America Stadium è stato messo sotto controllo e sicurezza, con il messaggio del pericolo fulmini apparso sui mega schermi dell'impianto in inglese e spagnolo, invitando gli spettatori a lasciare gli spalti. Detto, fatto. In un batter d'occhio i tifosi hanno diligentemente e senza timore hanno svuotato le tribune, abituati a questi eventi atmosferici e mettendosi al riparo nella pancia dello stadio, mentre le squadre avevano già trovato pronto rifugio all'interno dei rispettivi spogliatoi.

Benfica-Chelsea sospesa per maltempo: Blues in vantaggio con James

I londinesi di Maresca al momento della sospensione del match erano in vantaggio 1-0. James al 67′ aveva trovato il colpo vincente direttamente su punizione beffando il portiere del Benfica colto fuori dai pali. Un match che la squadra di Maresca ha spesso gestito senza problemi, sfiorando ripetutamente altri gol e con i portoghesi costretti ad agire solamente di rimessa. Di Maria mai decisivo e anche l'entrata nell'assalto finale di Belotti non aveva fino allo stop sortito alcun effetto positivo.