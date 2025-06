Jackson fa un’entrataccia e la sua partita dura solo quattro minuti: il Chelsea crolla con il Flamengo

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Nicolas Jackson è stato espulso quattro minuti dopo il suo ingresso in campo dopo un'entrataccia su Ayrton Lucas: l'arbitro Ivan Barton può solo cacciarlo e il Chelsea crolla contro il Flamengo. L'attaccante dei Blues è stato protagonista in negativo della partita che la squadra di Maresca stava vincendo per 1-0 dopo l'intervallo e che al 90′ ha perso 3-1 in maniera assolutamente netta.

Sul risultato di 2-1 è arrivata questa mazzata per il club londinese, che già non era stato in grado di approcciare il secondo tempo e aveva permesso ai brasiliani di recuperare lo svantaggio che si è concretizzato nella prima frazione: questa brutta entrata ha contribuito alla pessima seconda frazione del Chelsea e a lanciare il Flamengo agli ottavi di finale.

Il Flamengo l'ha vinta con i cambi di Filipe Luis e nel secondo tempo ha ribaltato tutto: nel primo tempo in vantaggio i Blues col gol di Pedro Neto ma nel secondo prima è arrivato il pareggio di Bruno Henrique e poi le reti di Danilo e Wallace che hanno completato il ribaltone Rubronegro.

