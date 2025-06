Inter-Urawa Red, le probabili formazioni al Mondiale per Club: i titolari di Chivu

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Dopo il pareggio contro il Monterrey l'Inter torna in campo per la sua seconda partita al Mondiale per Club. Questa volta sfiderà gli Urawa Red Diamonds per cercare la sua prima vittoria in questo torneo prima del big match contro il River Plate che deciderà le sorti del girone dei nerazzurri. A Seattle Chivu dovrà ridisegnare la sua squadra dopo le notizie arrivate dagli ultimi allenamenti: Thuram resterà fuori in via precauzionale a causa di un leggero affaticamento ai flessori, mentre Pio Esposito è sulla via del recupero e si gioca una maglia da titolare.

L'Inter non può sbagliare perché in gioco c'è la qualificazione agli ottavi di finale, ai quali accederanno soltanto le prime due classificate di ogni girone. Al momento in testa al Gruppo E c'è il River Plate con 3 punti, mentre i nerazzurri si dividono il secondo posto con il Monterrey. Con una vittoria arriverebbero alla partita con i Millionarios con tutte le possibilità ancora in ballo, indipendentemente da ciò che accadrà ai messicani.

Partita: Inter-Urawa Red

Inter-Urawa Red Quando: sabato 21 giugno 2025

sabato 21 giugno 2025 Orario: 21:00

21:00 Dove: Lumen Field, Seattle

Lumen Field, Seattle Diretta TV: DAZN, canale 5

DAZN, canale 5 Diretta Streaming: DAZN, Infinity+

DAZN, Infinity+ Competizione: Mondiale per Club, 2^ giornata girone E

Inter-Urawa Red, le probabili formazioni della partita

Chivu potrebbe cambiare l'assetto dei nerazzurri nella seconda partita del Mondiale per Club. Thuram resterà in panchina, al suo posto chance importante per Esposito al fianco di Lautaro Martinez. Saranno in attacco i cambiamenti principali dell'Inter che proverà la coppia inedita anche in vista del prossimi campionato e delle esigenze di mercati: l'attaccante campano si giocherà una grande chance da titolare e anche suo fratello, Francesco Pio, potrebbe avere qualche minuto in più dopo aver recuperato dall'infortunio. A centrocampo confermati i soliti noti, con Barella, Asllani e Mkhitaryan in mezzo al campo, Carlos Augusto da un lato e Luis Henrique dall'altro.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, S. Esposito. All. Chivu.

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All. Skorza.