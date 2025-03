video suggerito

Inter, Thuram e Lautaro per la prima volta in gol insieme in Champions: la ThuLa si sblocca col Feyenoord La vittoria di Rotterdam contro il Feyenoord rilancia l'Inter verso i quarti di Champions League con le reti di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. La ThuLa si è finalmente sbloccata anche in Europa, nel momento decisivo della stagione.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter di Simone Inzaghi vede i quarti di finale di Champions League e lo fa nel modo migliore, vincendo la trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord nella gara d'andata grazie alle reti di Thuram e Lautaro. La ThuLa non era mai riuscita a segnare in Europa quest'anno: si è sbloccata nel momento più importante della stagione.

Il ritorno al gol di Thuram: il 2° in questo 2025

La rete di Thuram nel primo tempo di Feyenoord-Inter è stata un balsamo per un'Inter incerottata: un gol da campione, arpionando il cross perfetto di Barella e infilando la palla dell'1-0 che ha spaccato la partita. Per l'attaccante francese la soddisfazione di aver interrotto un periodo nerissimo, in cui nel 2025 era andato a segno solamente una volta, dopo aver esaltato nel 2024 confermandosi top-scorer nerazzurro e insidiando Retegui per la palma di capocannoniere della serie A.

Lautaro a segno: mai nessuno come lui nell'Inter in Champions

Poi, nella ripresa, il lampo di Lautaro Martinez: per il Toro argentino un uno-due a freddo, dopo solo 5 minuti dal ritorno in campo, gelando il De Kuip che ha dovuto issare bandiera bianca. Anche per l'attaccante di Avellaneda una soddisfazione nella soddisfazione: oltre ad aver segnato la rete del raddoppio, mettendo in frigo il match e – forse – la qualificazione in vista del ritorno a San Siro, anche il merito di essere diventato con 18 centri europei, il miglior marcatore di sempre in Champions League nella storia dell'Inter.

La ThuLa decisiva col Feyenoord: si sblocca anche in Europa

Due storie vincenti e di goleador parallele che in questa stagione non si erano quasi mai incrociate. Anzi, se in campionato era già capitato anche se solo in una occasione (Inter-Empoli 3-1) in Europa non era ancora successo in tutta la prima fase a girone unico, dove l'Inter aveva sorpreso piazzandosi con un più che dignitoso quarto posto finale. Mai, la ThuLa aveva contemporaneamente bucato la porta avversaria. Per Thuram l' unica rete era arrivata con lo Young Boys in casa, per Lautaro i gol in tabellino nei confronti contro Monaco, Sparta Praga e Stella Rossa. Adesso, contro il Feyenoord finalmente entrambi a segno negli stessi 90 minuti, come avevano abituato la scorsa stagione. Un segnale importante, in un momento nevralgico e decisivo