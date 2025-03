video suggerito

L’Inter non sbaglia in Champions, il Feyenoord si arrende: Thuram e Lautaro decidono l’andata La Thu-La torna a segnare e l’Inter festeggia a Rotterdam nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. I gol di Thuram a fine primo tempo e raddoppio di Lautaro a inizio ripresa mettono KO gli olandesi: Zielinski sbaglia il rigore della sicurezza. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Missione compiuta da parte dell'Inter a Rotterdam nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: un gol nel primo tempo di Thuram e poi il raddoppio nella ripresa di Lautaro decidono la partita contro il Feyenoord sempre in controllo dei nerazzurri malgrado le tante assenze. Zielinski sbaglia il rigore del tris che avrebbe messo in ghiaccio la qualificazione in vista del ritorno a San Siro.

A Rotterdam un'Inter con i cerotti prova comunque a chiudere il discorso ottavi di finale. Inzaghi resta fermo sulle sue scelte con un 5-3-2 composto da un'inedita formazione iniziale che vede Bastoni alla Dimarco sulla sinistra e con la coppia centrale Zielinski-Asslani in mediana. Van Persie al debutto sulla panchina del Feyenoord in Champions risponde con un 4-4-3 dinamico che si trasforma spesso e volentieri in un 4-2-3-1. Entrambe le squadre presentano tantissime assenze ma lo spettacolo non manca, soprattutto per la verve degli olandesi.

Il Feyenoord prova a sorprendere i nerazzurri sulla velocità, spingendo molto sugli esterni, riuscendo in parte nell'intento: l'Inter ripiega, fatica a trovare ritmo e possesso con la costruzione dal basso che spesso fatica. Anche perché le dinamiche sono nuove, con la linea Acerbi-Bastoni che si alterna in avanti ma senza troppa fortuna. Così non è un caso se il primo dei due portieri ad essere impegnato è proprio Martinez, anche se non con interventi decisivi. Il primo tempo però vede l'Inter prendere le misure trovando maggior quadratura a centrocampo e così alla prima vera occasione trova il vantaggio. Dumfries sfonda sulla destra, Barella innesca Thuram che sotto porta al volo d'esterno trova il colpo decisivo per l'1-0.

La ripresa inizia nel migliore dei modi per l'Inter: alla prima occasione e dopo solo 5 minuti, a chiudere i conti e mettere il risultato in ghiaccio ci pensa capitan Lautaro con una gran botta sotto il ‘sette' dopo una serie di ribattute della difesa olandese. Inerzia per l'Inter che ha anche il classico colpo del KO: arbitro e VAR decidono per un rigore favore, Zielinski però dal dischetto sbaglia e si fa parare il possibile 0-3 che sarebbe potuto profumare di sentenza in vista del ritorno.