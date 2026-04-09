Barcellona furioso: dossier alla UEFA sugli errori arbitrali in Champions con Atletico Madrid e Inter

Il Barcellona ha pronto un dossier di proteste da spedire alla Uefa. Oggetto: i gravi errori arbitrali nell'andata dei quarti di finale di Champions contro l'Atletico Madrid (per in casa 0-2). Quali? Il tocco di mano di Publil su palla passatagli da Musso, che – da regolamento, secondo la norma 16.1 – avrebbe dovuto portare all'espulsione del difensore madrileno oltre alla concessione del calcio di rigore a favore dei blaugrana. Il mancato cartellino rosso a Koke per un brutto fallo commesso su Dani Olmo: il direttore di gara, Kovacs, lo ha ritenuto solo da "giallo" mentre per i catalani avrebbe meritato un giudizio più severo perché quell'intervento avrebbe interrotto un'azione promettente.

Ed è motivo di rabbia ulteriore il fatto stesso che il tedesco Christian Dingert in sala VAR non abbia insistito per verificare meglio cosa fosse realmente accaduto in quei frangenti (come in occasione del "rosso" comminato a Cubarsì). La sensazione di essere trattati all'insegna del "due pesi e due misure" è fortissima tanto che nel novero dei torti sono denunciati anche alcuni episodi che avrebbero condizionato le gare contro l'Inter nell'edizione 2022-2023 della Coppa e nella semifinale dell'anno scorso.

Inter tirata in ballo per gli episodi in due edizioni differenti della Champions

Nel cahier de doleance degli spagnoli – come rilanciato da AS – ogni appunto è annotato con dovizia di particolari e lo spettro delle obiezioni chiama in causa anche situazioni di gioco risalenti (anche) a qualche anno fa. Ecco perché viene tirata in ballo anche l'Inter, relativamente a episodi avvenuti in due momenti distinti.

Nella stagione 2022-2023, durante un match dei gironi, il Barcellona protestò vivacemente per un fallo mano di Dumfries su tiro di Ansu Fati, mentre un gol dello stesso Fati venne annullato per presunto fallo di mano senza alcuna revisione che potesse togliere ogni dubbio.

I catalani hanno molto da ridire anche per quanto s'è verificato nella semifinale dell'anno scorso: sotto i riflettori ci sono una serie di decisioni controverse prese dall'arbitro polacco Marciniak. Quali? A cominciare dal rigore assegnato col VAR ai nerazzurri per un fallo di Cubarsì su Lautaro Martinez, mentre restò silente sull'intervento di Mkhitaryan commesso su Lamine Yamal e su quello di Dumfries su Gerard Martin nell'azione che portò al gol di Acerbi per il momentaneo 3-3 e ai supplementari.