Infortunio per Lautaro Martinez, risentimento muscolare per il capitano dell’Inter: quante partite salta

Lautaro Martinez si ferma ancora. Il capitano dell’Inter ha un risentimento muscolare che lo costringe a saltare la gara di Como, quella interna con il Cagliari e il turno infrasettimanale di Coppa Italia: “lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra”

Brutte notizie per l'Inter e i suoi tifosi arrivano dall'infermeria nerazzurra: Lautaro Martinez è costretto a fermarsi ancora e non sarà a disposizione per le prossime partite di campionato e di Coppa Italia. Il capitano argentino patisce infatti un problema di natura muscolare. A conferma del forfeit dell'attaccante, il comunicato ufficiale del club che ha spiegato come gli esami abbiano evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

Si parla di un infortunio lieve ma che comunque lo tiene lontano dai campi per un paio di settimane. In termini di partite, significa che salterà comunque almeno tre incontri: Como-Inter e Inter-Cagliari di campionato e il turno infrasettimanale di Coppa Italia, Inter-Como.

L'infortunio di Lautaro Martinez, il comunicato ufficiale dell'Inter

"Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni."

Lautaro Martinez e gli infortuni: risentimento dopo lo stop con il Bodo-Glimt

Proprio nel momento più delicato, cruciale ma anche esaltante della stagione Lautaro Martinez continua a lamentare problemi fisici che lo costringeranno a restare a mezzo servizio per la sua Inter. Il capitano nerazzurro era rientrato dopo un lungo periodo di stop in cui era rimasto fuori per quasi due mesi dopo l'infortunio patito in Champions League contro il Bodo-Glimt. L'argentino era rientrato solamente la settimana scorsa contro la Roma, approfittando del riposo ulteriore anche grazie alla pausa delle Nazionali ed era tornato a essere subito decisivo con una doppietta.

Lautaro Martinez infortunato, quando rientra e quante partite salta con l'Inter

Qualche problema si era ravvisato già a San Siro contro la Roma quando Chivu l'aveva sostituito a inizio secondo tempo e Lautaro si era accomodato in panchina a seguire il match con una borsa del ghiaccio sul polpaccio sinistro. Una sostituzione preventiva che però non pare aver sortito l'effetto sperato. L'argentino non ci sarà nella delicata trasferta di Como e nemmeno nella gara di campionato della prossima settimana a San Siro contro il Cagliari. Salterà anche il ritorno di Coppa Italia, sempre a San Siro e sempre con il Como. Un brutto colpo per Chivu, l'Inter e i tifosi nerazzurri che contano di riaverlo per il match contro il Torino.