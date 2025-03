video suggerito

Sciopero a Milano il 21 marzo, a rischio mezzi Atm: gli orari di bus, metro e tram Per il 21 marzo 2025 i sindacati Al Cobas, ADL Cobas, Cobas Lavoro Privato, SGB e CUB Trasporti hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico a livello nazionale. A Milano l'agitazione interesserà le linee metro, tram e bus di Atm, che potrebbero subire modifiche nella circolazione tra le 8:45 e le 15 e ancora dopo le 18.

A cura di Ilaria Quattrone

Il 21 marzo 2025 è stato indetto uno sciopero dei trasporti pubblici a livello nazionale che riguarderà anche la città di Milano. La mobilitazione è stata organizzata dai sindacati Al Cobas, ADL Cobas, Cobas Lavoro Privato, SGB e CUB Trasporti. A Milano l'agitazione interesserà le linee Atm, che potrebbero subire modifiche alla circolazione tra le 8.45 e le 15 e poi nuovamente alle 18.

Sciopero a Milano il 21 marzo, le motivazioni

Lo sciopero dei trasporti è stato proclamato dai sindacati Al Cobas, ADL Cobas, Cobas Lavoro Privato, SGB e CUB Trasporti. La mobilitazione è stata proclamata per un aumento salariale di trecento euro, la riduzione dell'orario di lavor oda 39 a 35 ore settimanali, la parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, l'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro "nonché per gli utenti del servizio di TPL; blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL".

Gli orari garantiti di metro, bus e tram a Milano

La mobilitazione di domani riguarderà i mezzi di trasporto pubblici di Milano. In particolare bus, metro e tram. Come scritto sul sito ufficiale di Atm, potrebbero esserci disagi e problemi alle linee sotterranee e di superficie dalle 8.45 e fino alle 15. Dopo le 15, i mezzi di trasporto riprenderanno regolarmente a circolare. La mobilitazione potrebbe quindi ripartire nuovamente dopo le 18 quando potrebbero quindi esserci nuovi disagi e rallentamenti. Trenord invece non aderirà allo sciopero perché il personale ha già aderito a quello che è stato indetto nella giornata di mercoledì 19 marzo.