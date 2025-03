video suggerito

Sciopero generale a Milano l’8 marzo, a rischio i treni Trenord: gli orari e i settori coinvolti Alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero che a Milano potrebbe avere ripercussioni sui servizi di Trenord dalle 21:00 di venerdì 7 alle 21:00 di sabato 8 marzo 2025. Regolari i treni nelle fasce di garanzia e tutte le linee Atm di metro, bus e tram. L’agitazione riguarderà anche gli aeroporti e la scuola. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero generale per sabato 8 marzo che riguarderà anche Milano e la Lombardia. L'agitazione durerà 24 ore e coinvolgerà principalmente i servizi di Trenord: come annunciato sul sito ufficiale, i treni potranno subire variazioni dalle 21:00 di venerdì 7 alle 21:00 di sabato 8 marzo. Le corse di bus, metro e tram di Atm sono invece garantite.

Saranno coinvolti nello sciopero anche gli aerei (con fasce di garanzia dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00) e il comparto scuola. A proclamare l'agitazione sono i sindacati Usi Cit, Slai Cobas, Cub e Usb in occasione della giornata internazionale della donna.

Sciopero generale a Milano, chi si ferma e chi no sabato 8 marzo

Lo sciopero nazionale di sabato 8 marzo durerà 24 ore e comincerà già dalle 21:00 di venerdì 7. Tra gli aderenti figura sicuramente Trenord, mentre non parteciperanno gli operatori Atm. I servizi a rischio a Milano sono dunque quelli ferroviari mentre dovrebbero funzionare regolarmente le linee metropolitane, bus e tram.

Gli orari Trenord e l'elenco dei treni garantiti

Sul suo sito, Trenord ha messo in guardia i viaggiatori da possibili ripercussioni sul servizio "regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza". Ha poi assicurato che "Venerdì 7 marzo viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00".

Per quanto riguarda sabato 8 marzo, invece, "viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine dopo le ore 6:00 e arrivo a destinazione entro le ore 9:00; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18:00".

Nel caso fossero cancellati i treni che portano agli aeroporti, "saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1); tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio".

Le motivazioni dello sciopero generale a Milano l'8 marzo

Lo sciopero, indetto per l'8 marzo in occasione della festa internazionale della donna, è stato indetto dalle sigle sindacali Usi Cit, Slai Cobas, Cub e Usb. Le motivazioni sono diverse e spaziano dalla protesta contro la violenza di genere, fino alla richiesta di aumenti salariali per i lavoratori del settore.

É possibile che nella giornata di sabato siano annunciate ulteriori modifiche alla circolazione dei mezzi milanesi a causa del corteo organizzato in occasione della festa della donna, che partirà alle 15 da piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale.