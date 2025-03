video suggerito

Sciopero Trenord mercoledì 19 marzo, a rischio i treni dalle 9 alle 17: gli orari e le corse garantite Mercoledì 19 marzo dalle ore 9 alle ore 17 è in programma uno sciopero nazionale che potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni.

Dalle ore 9 alle ore 17 di domani, mercoledì 19 marzo 2025, è in programma uno sciopero nazionale di otto ore indetto dalle organizzazioni sindacali ORSA, UGL e FAST, e in Lombardia potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Nello sciopero sarà coinvolta anche l'Alta Velocità Italo Ntv, oltre all'alta velocità di Trenitalia (Frecciarossa).

Sciopero 19 marzo, le motivazioni della protesta

Lo sciopero di domani è stato indetto dal sindacato ORSA Ferrovie, UGL e FAST. "I provvedimenti adottati dalla Commissione di Garanzia penalizzano l'utenza, alimentando una moltiplicazione degli scioperi nei giorni lavorativi a danno dei pendolari e al contempo compromettono gravemente l'efficacia dello sciopero", ha recentemente spiegato all'Ansa Daniele Povegliano di Orsa Ferrovie. "Il tutto avviene mentre si discute il rinnovo del contratto dei ferrovieri, scaduto da un anno e mezzo e ancora lontano da una soluzione tra le parti. Il diritto di sciopero è il più restrittivo d'Europa, i modelli francesi e tedeschi sono un riferimento solo quando a rimetterci sono i lavoratori. Ribadiamo la nostra disponibilità a rivedere le norme che regolano l'esercizio del diritto di sciopero in tutto il comparto ferroviario, non solo nel gruppo Fsi come fa comodo al ministro e a qualche azienda".

Gli orari dello sciopero il 19 marzo

Lo sciopero è previsto dalle dalle ore 9 alle ore 17 di mercoledì 19 marzo 2025: come annunciato già da tempo dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, riguarderà esclusivamente il settore ferroviario. Quindi i mezzi Atm a Milano (metro, tram e bus) non subiranno conseguenze per la protesta. La mattina viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine corsa prima delle ore 9 e arrivo a destinazione finale entro le ore 10. "L'agitazione potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord", ha fatto sapere Trenord. "Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate".

L'elenco dei treni garantiti il 19 marzo 2025

L'elenco completo dei treni garantiti è consultabile sui siti delle aziende coinvolte.

Come richiedere il rimborso del biglietto in caso di ritardi o cancellazioni

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero, come informa sul sito il gruppo Fs Trenitalia. "I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti".