Sciopero dei treni il 19 marzo 2025: orari garantiti Trenitalia, Trenord e motivazioni dello stop Giornata di disagi domani, mercoledì 19 marzo 2025, per chi prende il treno: è previsto uno sciopero di otto ore che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. È stata infatti revocata la protesta dell'intera giornata indetta da Usb, ma resta in piedi quella di altre sigle sindacali. Tutti gli orari e le fasce di garanzia della nuova protesta.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio.

Per la giornata di domani, mercoledì 19 marzo, è previsto uno sciopero dei treni di otto ore che coinvolgerà il personale del Gruppo FS Italiane (Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper) dalle 9:01 alle 16:59, su scala nazionale. L’agitazione è stata proclamata da Fast-Confsal, Orsa Ferrovie e Ugl Ferrovieri.

La protesta sarebbe dovuta durare per 24 ore, ma è stata poi revocata da Usb Lavoro Privato per motivazioni politiche interne, con l'intenzione di riprogrammarla in futuro. Il sito della Commissione di Garanzia scrive che lo sciopero investirà le “aziende che svolgono attività ferroviaria” lasciando intendere che altri operatori, oltre a Fs, potrebbero essere coinvolti. Il riferimento è a Italo che quindi dovrebbe aderire alla protesta.

Sciopero treni il 19 marzo, le motivazioni dello stop

La protesta prevede un primo sit-in davanti al Mit oggi 18 marzo, dalle 10:30 alle 13:30, seguito dallo sciopero nazionale di 8 ore il 19 marzo, dalle 09:01 alle 16:59, con una manifestazione a Roma in Piazza di Porta Pia.

Nel fare riferimento alle motivazioni, Daniele Povegliano di Orsa Ferrovie ha spiegato che i provvedimenti della Commissione di Garanzia danneggiano i pendolari, provocando un aumento degli scioperi nei giorni lavorativi e limitando l'efficacia della protesta. Questo accade proprio mentre il contratto dei ferrovieri, scaduto da un anno e mezzo, resta lontano da un rinnovo.

Inoltre, Povegliano ha sottolineato che il diritto di sciopero in Italia è il più restrittivo d'Europa, a differenza dei modelli francesi e tedeschi, che sembrano essere presi a esempio solo quando sono a scapito dei lavoratori. "Ribadiamo la nostra disponibilità a rivedere le norme che regolano l'esercizio del diritto di sciopero in tutto il comparto ferroviario, non solo nel gruppo Fsi come fa comodo al ministro e a qualche azienda", conclude.

Orari dello sciopero dei treni e fasce di garanzia

Le sigle Fast-Orsa-Ugl avvertono invece che "lo sciopero di 8 ore dei ferrovieri annunciato per il prossimo 19 marzo da Fast-Confsal, OrsaFerrovie e Ugl Ferrovieri ci sarà, a differenza di quello di Usb (che invece era di 24 ore)". La protesta durerà quindi dalle dalle 9 alle 17.

Lo sciopero avrà le seguenti fasce di garanzia per quanto riguarda i treni regionali: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

La giornata si preannuncia difficile per il trasporto ferroviario; pertanto, si consiglia a chi deve viaggiare di consultare i siti ufficiali delle compagnie ferroviarie per aggiornamenti in tempo reale.

Sciopero Trenitalia, i treni garantiti il 19 marzo

Lo sciopero coinvolgerà tutti i treni gestiti da Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Sebbene la durata dell'agitazione sia stata ridotta rispetto alle 24 ore inizialmente programmate, l'impatto sui passeggeri potrebbe rimanere notevole, con possibili cancellazioni e ritardi previsti anche nelle ore immediatamente prima e dopo la mobilitazione.

Durante lo sciopero di Trenitalia saranno comunque garantiti i treni nazionali indicati nelle apposite tabelle dei servizi essenziali. Possibili variazioni potranno verificarsi anche prima e dopo l'agitazione.

I treni regionali garantiti da Trenitalia il 19 marzo

Per consultare l'elenco dei treni regionali garantiti in caso di sciopero è possibile selezionare la regione di interesse sul sito ufficiale di Trenitalia.

Per i dettagli è comunque consultabile la sezione ‘treni garantiti in caso di sciopero‘ sul sito di Trenitalia.

L'elenco dei treni garantiti Italo

Italo non ha ufficialmente confermato la propria adesione allo sciopero di 8 ore del 19 marzo.

In ogni caso anche per la compagnia NTV in vista della proclamazione della protesta dalle 9 di mercoledì 19 marzo fino alle ore 17 dello stesso giorno sono stati previsti dei treni garantiti, come riferisce l'azienda sul sito. La lista è consultabile a questo link.

Fasce orarie garantite per i treni Trenord

Allo sciopero aderisce anche Trenord. "Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate, inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00", assicura la compagnia lombarda.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Come richiedere il rimborso in caso di cancellazioni o ritardi

In caso di cancellazione o ritardi per chi viaggia con Trenitalia, è possibile richiedere un rimborso fino all’orario di partenza per Intercity e Frecce, e fino alle 24 del giorno precedente lo sciopero per i treni regionali. In alternativa, si può riprogrammare il viaggio in base alla disponibilità dei posti.

Trenord offre un rimborso completo, anche per i biglietti già convalidati, con una semplice annotazione del personale e può essere richiesto online, in biglietteria o tramite posta ed email.

Per Italo, è consigliabile contattare il personale in stazione o l’assistenza clienti al numero 892020 (a pagamento). In caso di cancellazioni, gli indennizzi vengono elaborati automaticamente entro 30 giorni dalla data del viaggio.