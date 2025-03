video suggerito

Arriva un nuovo sciopero dei treni il 18 e 19 marzo, a rischio i trasporti per 24 ore: gli orari L'annuncio di Ferrovie della Stato (Trenitalia e Trenord), ma anche altri operatori (come ad esempio Italo) possono essere coinvolti. L'agitazione è prevista dalle ore 21 di martedì 18 alle ore 21 di mercoledì 19 marzo 2025. A proclamare lo stop è Usb Lavoro Privato.

A cura di Biagio Chiariello

È stato proclamato un nuovo sciopero nazionale dei treni. L’astensione è prevista dalle ore 21 di martedì 18 alle ore 21 di mercoledì 19 marzo 2025 e riguarderà tutto il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia del gruppo Ferrovie dello Stato (Trenitalia e Trenord).

Il sito della Commissione di Garanzia scrive che la protesta investirà le “aziende che svolgono attività ferroviaria” lasciando intendere che altri operatori, oltre a Fs, potrebbero essere coinvolti. Il riferimento è a Italo. Precisa anche il sito che sono escluse la “divisione business e sviluppo intermodale della direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta”.

A proclamare lo stop è Usb Lavoro Privato. La stessa sigla sindacale aveva deciso di annullare una prima mobilitazione che era prevista per il 22 e 23 febbraio. In quella circostanza, aveva sollevato una polemica con la Commissione di Garanzia, accusandola di limitare ulteriormente il diritto di sciopero con l'introduzione delle fasce di garanzia nei giorni festivi e l'aumento dei treni garantiti su tratte a media e lunga percorrenza.

Sebbene il Ministero dei Trasporti abbia già avvisato della possibile cancellazione o modifica di alcuni treni, è atteso comunque un ulteriore comunicato per chiarire nel dettaglio le modifiche ai servizi ferroviari.

Va ricordato che in caso di sciopero durante i giorni feriali, come in questa situazione, Trenitalia garantirà i treni a lunga percorrenza. Per verificare quali viaggi non subiranno ritardi o disagi, è possibile cliccare sul link sottostante.

Per quanto riguarda invece il trasporto regionale, sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore affluenza, ovvero dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali, e dalle 07:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni festivi.