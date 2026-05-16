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Sciopero scuola il 18 maggio 2026, a rischio lezioni in tutta Italia: lunedì si fermano anche i mezzi

Lezioni a rischio dunque in tutta Italia e in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado lungo la Penisola lunedì 18 maggio per uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati che riguarderà anche il comparto scuola.
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A cura di Antonio Palma
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Lunedì 18 maggio è in programma uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati che riguarderà anche il comparto scuola. Lezioni a rischio dunque in tutta Italia e in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado lungo la Penisola. La protesta è stata indetta dall’organizzazione sindacale USB Unione Sindacale di base, a cui ha aderito anche la Fisi, per protestare contro la spesa  per il riarmo e i tagli al sistema pubblico ma anche in sostegno dalla Global Sumud Flotilla e contro la guerra a Gaza.

Sciopero scuola lunedì 18 maggio, chi aderisce tra docenti e personale ATA

Come tutte le proteste dei lavoratori, anche per lo sciopero della scuola di lunedì 18 maggio non è possibile fare previsioni precise sull’adesione tra docenti e personale ATA e dunque sui servizi che le varie scuole potranno garantire. Anche se i dirigenti scolastici spesso invitano il personale a esprimere le proprie intenzioni, per legge non vi è nessun obbligo di comunicazione anticipata e il diritto di sciopero può essere esercitato fino all'ultimo momento. Per questo il consiglio di molte scuole elementari per la mattina dello sciopero è di non lasciare i propri figli piccoli all’ingresso senza essersi prima accertati della presenza del docente della prima ora e del regolare svolgimento delle lezioni.

Gli orari dello sciopero il 18 maggio per la scuola: lezioni a rischio in Italia

Gli orari dello sciopero del 18 maggio per la scuola sono quelli dello sciopero generale a cui è collegato e che è relativo all’intera giornata lavorativa di ogni dipendente. Per questo le lezioni sono a rischio in tutta Italia per tutto il giorno in caso di adesione di maestri e professori.

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Lunedì 18 maggio si fermano anche mezzi e treni per lo sciopero generale

Lo sciopero di lunedì 18 maggio mette a rischio anche il trasporto pubblico e i treni il cui stop avrà però modalità differenti. Lo sciopero ferroviario ad esempio scatterà dalle 21.00 del 17/5 alle 20.59 del 18/5; Quello marittimo per le isole maggiori da 1 ora prima delle partenze del 18 maggio fino a fine turno; per  taxi e marittimo isole minori dalle 00.01 alle 23.59; per le autostrade dalle 22.00 del 17 maggio; per la sanità da inizio primo turno del 18maggio fino alla fine dell'ultimo turno. Per i vigili del fuoco dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per il trasporto pubblico locale gli orari invece variano a seconda della zona e comunque sono escluse le aziende interessate già da precedenti scioperi.

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