Sciopero 11 maggio 2026, aerei a rischio in Italia fino a 8 ore: l’elenco dei voli garantiti e gli orari

Lunedì nero per chi viaggia in aereo oggi, 11 maggio 2026, a causa di uno sciopero nazionale del settore che coinvolge diverse sigle sindacali, la compagnia EasyJet ma soprattutto personale handling e i controllori di volo Enav di diversi aeroporti italiani come Roma e Napoli. Ita Airways ha annunciato di aver cancellato circa il 38% dei propri voli.

Si prospetta un lunedì nero per chi viaggia in aereo oggi, 11 maggio 2026 a causa di uno sciopero nazionale del settore che coinvolge diverse sigle sindacali, alcune compagnie ma soprattutto personale handling e i controllori di volo di diversi aeroporti italiani. Le proteste infatti sono più di una e si svolgono con modalità differenti che vanno dalle 4 ore alle otto ore. Il disagio principale è atteso per chi viaggia con EasyJet i cui piloti e assistenti di volo incroceranno le braccia per 8 ore, dalle 10 alle 18, ma disagi anche per i voli sugli aeroporti di Roma e Napoli a causa dello sciopero dei controllori Enav.

Gli orari dello sciopero dei voli l'11 maggio e le fasce di garanzia

Lo sciopero aereo dell'11 maggio 2026 riguarda in realtà diverse sigle sindacali e diversi lavoratori che protestano con diverse motivazioni e in diversi orari. Durante gli scioperi vi sono comunque le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Nel dettaglio, ecco le proteste:

Sciopero di 8 ore, dalle 10:00 alle 18:00, dei controllori di Volo Enav di Roma e dell'aeroporto di Napoli indetto da UILT-UIL

indetto da UILT-UIL Sciopero di 8 ore, dalle 10:00 alle 18:00, di piloti e assistenti di volo della compagnia EasyJet per una protesta indetta da FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA/ANPAC

per una protesta indetta da FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA/ANPAC Sciopero di 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00, dei dipendenti della società ADR SECURITY degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino che aderiscono a Fast-Confsal

che aderiscono a Fast-Confsal Sciopero di 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00, del personale GH Palermo, ASC Handling, Aviapartner Palermo indetto da OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL T.A.

indetto da OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL T.A. Sciopero di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00, dei lavoratori del gruppo Sogaer Aeroporto di Cagliari indetto da OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL

indetto da OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL Sciopero di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00, del personale Alha e Mle-Bcube Aeroporto di Milano Malpensa indetto da OST CUB TRASPORTI/USB LAVORO PRIVATO.

L'elenco dei voli garantiti Enac l'11 maggio

Sulla base della presentazione dell’attività prevista a programma dalle compagnie aeree, l'ente per l'aviazione civile Enac ha stilato un elenco di voli indispensabili e dunque garantiti per l'11 maggio, ecco quali sono:

Voli Nazionli

EJU 3567 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE)

EJU 3568 CAGLIARI (LIEE) MALPENSA (LIMC)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 3619 MALPENSA (LIMC) OLBIA (LIEO)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

DAT 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC)

DAT 1841 CATANIA (LICC) LAMPEDUSA (LICD)

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

VOE 1740 CATANIA (LICC) VERONA (LIPX)

VOE 1316 BERGAMO (LIME) OLBIA (LIEO)

VOE 1886 OLBIA (LIEO) TORINO (LIMF)

WMT 6137 FIUMICINO (LIRF) LAMPEDUSA (LICD)

RYR 1044 PALERMO (LICJ) CUNEO (LIMZ)

RYR 1045 CUNEO (LIMZ) PALERMO (LICJ)

RYR 8727 CAGLIARI (LIEE) BARI (LIBD)

RYR 8726 BARI (LIBD) CAGLIARI (LIEE)

AEZ 2120 COMISO (LICB) LINATE (LIML)

AEZ 2121 LINATE (LIML) COMISO (LICB)

Medio Oriente

MSR 792 FIUMICINO (LIRF)) CAIRO (HECA)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

QTR 132 FIUMICINO (LIRF) DOHA HAMAD (OTHH)

ELY 286 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

EJU 4241 NAPOLI (LIRN) SHARM EL-SHEIKH (HESH)

UAE 78L (098) FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

ISR 344 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

Nord America

ITY 608 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

DAL 233 NAPOLI (LIRN) NEW YORK (KJFK)

DAL 231 ROMA (LIRF) NEW YORK (KJFK)

DAL 67 ROMA (LIRF) ATLANTA (KATL)

DAL 113 ROMA (LIRF) BOSTON (KBOS)

ITY 614 FIUMICINO (LIRF) BOSTON (KBOS)

ITY 630 FIUMICINO (LIRF) MIAMI (KMIA)

AAL 719 FIUMICINO (LIRF) PHILADELPHIA (KCLT)

AAL 239 FIUMICINO (LIRF) DALLAS – FORT WORTH (KFTW)

AAL 721 FIUMICINO (LIRF) CHARLOTTE (KCLT)

AAL 781 NAPOLI (LIRN) PHILADELPHIA (KCLT)

TSC 403 FIUMICINO (LIRF) MONTRÉAL (CYUL)

WJA 025 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

ACA 891 FIUMICINO (LIRF) MONTREAL TRUDEAU (CYYZ

ACA 893 FIUMICINO (LIRF) TORONTO PEARSON (CYUL)

ASA 181 FIUMICINO (LIRF) SEATTLE (KSEA)

Sub Area Giappone e Corea

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

Sub Area Sud Est Asiatico

CPA 292 FIUMICINO (LIRF) HONG KONG (VHHH)

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

Africa

ITY 852 FIUMICINO (LIRF) ACCRA (DGAA)

La lista dei voli cancellati Ita Airways

La Compagnia Italiana Ita Airways ha annunciato che a causa dello sciopero aereo dell'11 maggio è stata costretta a cancellare circa il 38% dei propri voli previsti per lunedì pubblicando una lista dei voli che non saranno effettuati. ITA Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Stato del volo, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

Come ottenere il rimborso in caso di voli in ritardo o cancellati

Il Regolamento Ue stabilisce che in caso di sciopero, il passeggero ha diritto alla riprotezione da parte della compagnia aerea. Nel caso ciò non avvenga, il passeggero può sostenere ogni costo e chiedere un rimborso di quanto sostenuto economicamente a causa del disagio aereo subito. In generale non spetta il risarcimento o la compensazione pecuniaria ma la giurisprudenza europea ha stabilito che lo sciopero del personale interno alla compagnia non costituisce una circostanza eccezionale e in questi casi, il passeggero potrebbe avere diritto sia alla compensazione pecuniaria che all'assistenza. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare l’11 maggio, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 18 maggio chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.