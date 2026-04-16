Sciopero sanità privata il 17 aprile 2026, stop a visite ed esami in Italia: gli orari e i servizi garantiti

Per domani 17 aprile 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale della sanità privata per l’intera giornata: possibili stop a visite ed esami. Sono comunque garantite le urgenze e il pronto soccorso. La protesta nasce dal blocco dei contratti e dai salari fermi da anni. Prevista anche una manifestazione a Roma.

Domani, venerdì 17 aprile 2026 è confermato lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori della sanità privata in Italia. La mobilitazione, proclamata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, durerà per l’intera giornata e potrebbe avere effetti concreti sull’erogazione di visite, esami diagnostici e prestazioni programmate. Il rischio è quello di rinvii e disagi diffusi nelle strutture private e convenzionate.

Resteranno comunque attivi i servizi essenziali, a partire dalle urgenze e dalle attività di pronto soccorso, che dovranno essere garantite secondo la normativa vigente. Alla base della protesta ci sono il blocco dei rinnovi contrattuali e la questione salariale, mentre a Roma è prevista una manifestazione nazionale per dare visibilità alle richieste dei lavoratori.

Sciopero il 17 aprile 2026, a rischio il settore della sanità privata: gli orari

Lo sciopero riguarderà l’intero turno di lavoro del 17 aprile. Saranno coinvolti circa 300mila addetti del comparto sanitario privato. Parliamo di medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici e personale amministrativo, oltre ai lavoratori delle Rsa e dei centri di riabilitazione.

È chiaro che l’adesione alla mobilitazione potrebbe incidere in modo significativo sull’attività quotidiana delle strutture, con possibili rallentamenti o sospensioni delle prestazioni non urgenti per tutta la giornata.

In parallelo allo stop, è prevista anche una manifestazione nazionale a Roma, in programma dalle 9 alle 13 in piazza Santi Apostoli, dove è attesa la partecipazione di delegazioni provenienti da tutta Italia.

Possibili stop a visite ed esami in Italia il 17 aprile: i servizi garantiti

Le conseguenze più immediate di questa protesta riguarderanno soprattutto visite specialistiche, controlli programmati ed esami diagnostici, che potrebbero essere rinviati o cancellati in molte strutture private e convenzionate.

Restano invece garantite tutte le prestazioni considerate essenziali. In particolare, saranno assicurati gli interventi urgenti, le attività di pronto soccorso e le cure indifferibili, nel rispetto delle regole che disciplinano gli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

L'obiettivo è limitare al minimo i rischi per i pazienti, pur in una giornata che si preannuncia complessa sul piano organizzativo.

Sciopero della sanità privata il 17 aprile 2026, le motivazioni

Alla base della protesta c'è innanzitutto il mancato rinnovo dei contratti, fermi da diversi anni: per la precisione, otto nel settore della sanità privata e fino a quattordici nelle Rsa. Una situazione che, secondo i sindacati, ha prodotto una perdita progressiva del potere d’acquisto, aggravata dall’aumento del costo della vita.

“Un infermiere della sanità privata guadagna oggi mediamente 500 euro mensili in meno rispetto a un collega del pubblico”, è la denuncia di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che sottolineano una disparità ritenuta ormai insostenibile. Le sigle sindacali contestano anche la narrazione di un comparto che in realtà appare in difficoltà: i dati economici più recenti parlano di un settore in crescita, con un fatturato che nel 2023 ha superato i 12 miliardi di euro e utili in aumento.

“Pur apprezzando i tentativi di mediazione messi in campo dal ministero, la distanza tra la realtà dei bilanci aziendali e la sofferenza dei lavoratori è ormai incolmabile”, affermano. Tra le richieste, non solo aumenti salariali, ma anche regole più stringenti per l’accreditamento delle strutture, controlli più incisivi e lo stop a forme di dumping contrattuale.

Sulla questione è intervenuta anche la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di evitare “discriminazioni retributive”, ribadendo il principio che “non esistono infermieri di serie A e di serie B”.