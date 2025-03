video suggerito

Sciopero generale l'8 marzo, a rischio treni, scuola e sanità: gli orari città per città e chi si ferma

A cura di Biagio Chiariello

È in arrivo un altro weekend complicato per chi si sposta con i treni, ma non solo. Sabato 8 marzo 2025 è stato infatti indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà i principali settori dei trasporti: treni, autostrade e aerei. Non saranno invece coinvolti nell'agitazione i mezzi pubblici: bus, metro e tram saranno garantiti nelle città. Trenitalia e Trenord hanno pubblicato una lista di treni garantiti.

Nella stessa giornata è previsto lo stop anche del personale di scuole e università e del settore sanitario. L'agitazione, proclamata da sindacati come Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap, è stato organizzata in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle donne.

Sciopero generale l'8 marzo, le motivazioni

Lo sciopero generale di sabato 8 marzo è stato indetto in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne per rivendicare l’autodeterminazione femminile e la parità di genere.

Secondo la Flc Cgil, l’azione di protesta è una risposta alla crescente diffusione di una cultura patriarcale che alimenta violenza e discriminazione. Il sindacato denuncia inoltre il divario retributivo di genere, il lavoro povero e precario e il peso del lavoro di cura, ancora affidato quasi interamente alle donne.

"La mobilitazione – si legge in una nota – è uno strumento di lotta che va oltre l’8 marzo, trasformandosi in un impegno quotidiano nei luoghi di lavoro e nella società, con l'obiettivo di costruire un futuro più equo per tutti".

Sciopero l'8 marzo, gli orari

Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap. Secondo il Ministero dei Trasporti, l'agitazione coinvolgerà il settore ferroviario dalle 21 del 7 marzo alle 21 dell'8, mentre il trasporto aereo si fermerà per l'intera giornata dell'8 marzo.

Anche il settore autostradale aderirà, con uno stop dalle 22 del 7 marzo alle 22 dell'8. Al momento, non sono previsti disagi per il trasporto pubblico locale.

Sciopero Trenitalia, gli orari dei treni per Frecce e regionali

Lo sciopero del settore ferroviario riguarderà sia le tratte regionali che quelle a lunga percorrenza (le Frecce) durerà dalle ore 21.00 di venerdì 7 marzo alle ore 21.00 di sabato 8 marzo, comportando cancellazioni e ritardi.

Va comunque ricordato che anche in casi come questi ci sono dei servizi essenziali garantiti. Le compagnie coinvolte sono Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord. Al momento Italo non ha confermato l'adesione.

L'elenco dei treni garantiti Trenitalia

Durante lo sciopero di Trenitalia saranno garantiti i treni nazionali indicati nelle apposite tabelle dei servizi essenziali. Possibili variazioni potranno verificarsi anche prima e dopo l'agitazione.

Lo sciopero non cade in un giorno festivo (è sabato), quindi saranno comunque applicate le consuete fasce di garanzia previste nei giorni feriali (6-9 e 18-21).

La lista dei treni garantiti Trenord

Anche Trenord protesta. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza della società lombarda e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Per la giornata di sabato 8 marzo saranno comunque garantiti i treni nelle Fasce 06:00 – 09:00 / 18:00 – 21:00.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Bus, metro e tram garantiti nelle città

A quanto si apprende, al momento non dovrebbero essere a rischio i mezzi di trasporto cittadini, coinvolti nelle scorse settimane in altri scioperi.

Quindi nessun problema autobus, metro e tram a Milano, Roma e Napoli, oltre che nelle altri grandi città italiane.

Trasporto aereo a rischio l'8 marzo: i voli garantiti Enac

Stop anche al settore aereo per tutta la giornata dell'8 marzo: ciò potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli su tutto il territorio nazionale.

L'Enac pubblica comunque sul proprio sito web i voli garantiti in caso di sciopero.

Anche la scuola aderisce allo sciopero generale dell'8 marzo

Lo sciopero dell'8 marzo coinvolgerà anche il settore dell’istruzione.

La Flc Cgil ha proclamato un'astensione nazionale per l'intera giornata, interessando il personale di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuole non statali.

Chi si ferma e chi no durante lo sciopero generale l'8 marzo

Anche il settore sanitario risentirà dello sciopero generale, con possibili ritardi o sospensioni dei servizi non urgenti o programmati. Saranno comunque garantite le prestazioni essenziali nei pronto soccorso, nei reparti di medicina e chirurgia d'urgenza, nonché nelle rianimazioni e terapie intensive.

Anche la rete autostradale potrebbe subire disagi, con uno sciopero previsto dalle 22 del 7 marzo alle 22 dell'8 marzo.