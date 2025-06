video suggerito

Sciopero generale il 20 giugno 2025, a rischio treni, aerei e mezzi pubblici: gli orari città per città Domani Venerdì 20 giugno 2025 è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge treni Trenitalia, Italo, mezzi pubblici locali, trasporto aereo, autostrade e marittimo. Un "venerdì nero" per pendolari e viaggiatori. Lo proclamano Cub, Sgb, Adl Cobas e altri, per migliori salari, sicurezza e condizioni di lavoro.

A cura di Biagio Chiariello

Venerdì 20 giugno 2025 si preannuncia un “venerdì nero” per pendolari, viaggiatori e lavoratori: è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà numerosi settori strategici del Paese. A rischio il normale funzionamento di treni ad alta velocità e regionali, sia di Trenitalia che di Italo, così come il servizio dei mezzi pubblici locali: autobus, tram e metropolitane potrebbero subire pesanti ritardi o cancellazioni.

Non solo: lo sciopero coinvolgerà anche il comparto aereo, con possibili disagi nei voli nazionali e internazionali, e il trasporto su gomma e su mare, con ripercussioni attese anche su autostrade e traghetti. Il traffico potrebbe quindi risultare congestionato in molte città e nei principali snodi logistici del Paese.

Lo sciopero è stato indetto da diverse sigle sindacali, tra cui Cub, Sgb, Adl Cobas, Fisi, Flai, Slai Cobas e Usb. Le rivendicazioni riguardano il miglioramento delle condizioni di lavoro, aumenti salariali, il contrasto alla precarietà, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la difesa del potere d’acquisto eroso dall’inflazione.

Gli orari precisi dello sciopero possono variare a seconda del settore e della città, ma in generale la mobilitazione si estenderà per l’intera giornata del 20 giugno. Saranno comunque garantite le fasce di servizio essenziale previste dalla legge, specialmente per il trasporto ferroviario e locale.

Sciopero generale il 20 giugno, chi aderisce: i settori coinvolti e le motivazioni

Lo sciopero generale nazionale di venerdì 20 giugno 2025 vedrà l’adesione di numerose sigle sindacali di base e autonomi, tra cui Cub, Sgb, Usb, Slai Cobas, Adl Cobas, Orsa, Usi Cit e Faisa Confail. La mobilitazione interesserà diversi settori chiave del Paese, dal trasporto ferroviario e aereo a quello pubblico locale, dai servizi marittimi alle autostrade, fino ad arrivare al pubblico impiego, alla sanità e alla scuola.

Al centro della protesta c’è una piattaforma rivendicativa comune che punta il dito contro il peggioramento delle condizioni di lavoro, l’aumento della precarietà e l’erosione dei salari causata dall’inflazione. I sindacati chiedono un aumento reale degli stipendi, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, il blocco delle privatizzazioni, più investimenti nei servizi pubblici e l’abolizione del Jobs Act.

Inoltre, viene contestato il rinnovo contrattuale ritenuto insufficiente nel settore pubblico e si chiede lo stop alla "differenziazione regionale" dell’istruzione. Per il trasporto, i lavoratori denunciano carichi eccessivi, mancati rinnovi contrattuali e carenze di sicurezza.

Sciopero Trenitalia il 20 giugno, gli orari e le fasce di garanzia

In occasione dello sciopero generale nazionale, dalle ore 21:00 di giovedì 19 giugno alle ore 21:00 di venerdì 20 giugno 2025 è stata proclamata una mobilitazione che coinvolgerà il personale del Gruppo FS Italiane. L’agitazione riguarda tutto il territorio nazionale, eccetto il personale mobile di Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta e il personale RFI della Sardegna addetto alla circolazione dei treni.

Lo sciopero potrà causare modifiche e cancellazioni dei treni, anche prima dell'inizio e dopo la fine della protesta. Trenitalia garantirà comunque i servizi minimi previsti per legge, specialmente nelle fasce orarie protette: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, per salvaguardare i viaggi dei pendolari.

Per informazioni aggiornate sui treni garantiti, si consiglia di consultare i canali digitali delle imprese ferroviarie, rivolgersi al personale di assistenza clienti o recarsi in biglietteria.

L'elenco dei treni garantiti Trenitalia il 20 giugno

Anche Trenitalia aderisce quindi alla protesta e, come di consueto in caso di sciopero, ha pubblicato l’elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti.

Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

La lista dei treni garantiti Italo

Anche Italo aderisce allo sciopero di domani, 20 giugno. Come sempre anche la compagnia NTV in vista della proclamazione della protesta pubblica una lista dei treni garantiti.

Settore aereo in sciopero il 20 giugno, l'elenco dei voli garantiti

Lo sciopero di 24 ore coinvolgerà anche il settore aereo, con possibili disagi per i passeggeri. A incrociare le braccia saranno soprattutto gli addetti ai bagagli, gli operatori dei bus navetta e il personale di assistenza a terra. L'agitazione inizierà alla mezzanotte di giovedì 19 giugno e terminerà alle 23:59 di venerdì 20.

Secondo quanto comunicato da Enac, per la giornata di protesta è stata garantita una lista di voli nelle fasce orarie comprese tra le 7:00 e le 10:00, e tra le 18:00 e le 21:00. In caso di cancellazione, le compagnie aeree offriranno ai passeggeri la possibilità di riprogrammare il volo o richiedere il rimborso.

Si consiglia comunque ai viaggiatori di controllare lo stato del proprio volo almeno 48 ore prima della partenza, consultando i siti ufficiali degli aeroporti o delle singole compagnie.

Sciopero dei mezzi Atac a Roma il 20 giugno: gli orari di bus, metro e tram

Venerdì 20 giugno 2025 si preannuncia una giornata difficile per la mobilità anche a Roma. A rischio l’intero servizio di trasporto pubblico locale, inclusi i mezzi Atac, Cotral e Trenitalia.

Per quanto riguarda la rete Atac, che comprende bus, metro e tram, il servizio sarà garantito solo nelle fasce di legge: dall’inizio del servizio fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59. Lo sciopero coinvolgerà anche le linee gestite da RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis, oltre ai collegamenti in subaffidamento.

Durante lo sciopero, nelle stazioni eventualmente aperte, non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale, né quello delle biglietterie fisiche. I bike box non saranno accessibili, salvo eccezioni per le stazioni Ionio e Arco di Travertino.

I disagi si estenderanno anche ai bus regionali Cotral, operativi solo nelle stesse fasce garantite, e al trasporto ferroviario, con possibili cancellazioni e variazioni dalle 21:00 di giovedì 19 alle 21:00 di venerdì 20 giugno.

Gli orari e le fasce di garanzia a Milano per i mezzi Atm

A Milano, lo sciopero generale del 20 giugno colpirà anche i trasporti pubblici cittadini. Atm, con una nota ufficiale, ha confermato che metro, tram e autobus saranno a rischio per l’intera giornata. La comunicazione dell’azienda di trasporto arriva in parallelo a quella del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha confermato l’adesione allo sciopero anche del personale Trenord.

Nel dettaglio, come si legge nel comunicato diffuso da Atm da Foro Buonaparte, i sindacati Cub, Sgb e Usb hanno proclamato una mobilitazione che coinvolgerà il servizio nelle seguenti modalità:

il servizio sarà garantito soltanto fino alle 8:45 del mattino, poi riprenderà tra le 15:00 e le 18:00. Fuori da queste fasce orarie, i mezzi potrebbero non circolare.

Anche la funicolare Como–Brunate, gestita da Atm, non sarà garantita dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino alla fine del servizio.

Gli orari di bus, metro e funicolari a Napoli per lo sciopero del 20 giugno

Venerdì 20 giugno 2025 si prevede una giornata complicata per chi si sposta con i mezzi pubblici a Napoli. L’organizzazione sindacale USB ha aderito allo sciopero generale nazionale di 24 ore, che coinvolgerà anche il personale ANM. L’agitazione comincerà alle 3:01 di venerdì 20 giugno e si concluderà alle 3:00 del giorno successivo, sabato 21 giugno.

Durante lo sciopero, il servizio sarà comunque garantito in alcune fasce orarie, come previsto dalla legge. Per quanto riguarda tram, bus e filobus, le corse saranno attive dalle 5:30 alle 8:30 e poi di nuovo dalle 17:00 alle 20:00. Prima e dopo questi intervalli, potrebbero verificarsi sospensioni o riduzioni del servizio.

Anche la metropolitana sarà interessata dallo stop. La Linea 1 partirà al mattino con la prima corsa da Piscinola alle 6:30, mentre dal Centro Direzionale la prima corsa sarà alle 7:10. Le ultime partenze della mattina sono previste intorno alle 9:15, e il servizio riprenderà nel pomeriggio, con corse tra le 17:00 e le 20:00.

Sulla Linea 6, l’ultima corsa garantita da Mostra sarà alle 9:08, mentre da Municipio si viaggerà fino alle 9:14.

Anche le funicolari rientrano nello sciopero: l’ultima corsa del mattino sarà alle 9:20, il servizio riprenderà nel pomeriggio dalle 17:00 e si concluderà con l’ultima corsa serale alle 19:50.

Si consiglia ai passeggeri di controllare gli aggiornamenti in tempo reale sui canali ufficiali ANM, in vista di possibili modifiche dell’ultimo minuto.

Orari garantiti dei mezzi pubblici città per città

Sono comunque diverse le altre città coinvolte nello sciopero di domani 20 giugno. A Torino saranno garantiti i servizi GTT dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 in ambito urbano; extraurbano attivo fino alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30.

In Emilia Romagna la protesta coinvolge anche il personale Tper di Bologna e Ferrara. I servizi bus non saranno garantiti dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine turno. Saranno garantite le corse urbane, suburbane ed extraurbane con partenza fino alle 8:15 e dalle 19:15 nei bacini di Bologna e Ferrara. Il servizio Marconi Express potrebbe subire interruzioni per tutta la giornata. Per Imola, le corse urbane partiranno fino alle 8:20 e dalle 19:20. È attivo un call center per informazioni. Dopo lo sciopero, Tper adotterà misure per ripristinare rapidamente i servizi.

A Genova, il servizio urbano e provinciale AMT sarà garantito nelle fasce 6-9 e 17-20; il personale non viaggiante si asterrà per l’intero turno. Servizi speciali e biglietterie saranno in sciopero. Garantiti i servizi per disabili e noleggi prenotati. Infine a Venezia lo sciopero coinvolge il personale AVM, Actv e VeLa, con possibili disservizi su navigazione, trasporto tranviario e automobilistico, parcheggi e rete vendita Venezia Unica. I servizi minimi garantiranno alcune corse navetta, linee automobilistiche e tranviarie nelle fasce 6-9 e 16:30-19:30. Prenotazione obbligatoria per la linea 17.