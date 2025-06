video suggerito

Sciopero a Roma venerdì 20 giugno, a rischio treni, bus e metro: orari e fasce di garanzia Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico è stato istituito venerdì 20 giugno da diverse sigle sindacali. A Roma aderisce l'intera rete Atac, RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Cotral. Ecco gli orari e le fasce garantite durante lo sciopero.

Stop nazionale del trasporto pubblico venerdì 20 giugno. Lo sciopero durerà 24 ore a partire dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 fino a fine servizio.

A instituire lo sciopero nazionale i sindacati, tra cui USB, CUB, SGB, FISI, FLAI che protestano per i fondi pubblici investiti in spese militari e non nei settori di base, tra cui il trasporto.

A Roma il blocco interessa in particolare la rete Atac, i bus gestiti da privati, i treni regionali e i mezzi di Cotral. A rischio anche il servizio notturno che sostituisce le corse della metro C e i treni regionali di Trenitalia.

Sciopero dei mezzi a Roma il 20 giugno, le motivazioni e chi aderisce

Lo sciopero nazionale è stato instituito da varie sigle sindacali per protestare sulla gestione dei fondi pubblici usati per il settore bellico e non per quelli di trasporto, istruzione e sanità. Un appello che a Roma coinvolge bus, tram e mezzi pubblici dell'intera rete Atac, RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Cotral.

Lo sciopero non interessa solo le corse dei mezzi, ma anche i servizi nelle stazioni. In particolare Roma Mobilità annuncia i disservizi di scale mobili, ascensori e biglietterie fisiche nelle stazioni che resteranno aperte durante lo sciopero.

Gli orari dello sciopero di bus, treni e metro a Roma il 20 giugno

Lo sciopero nazionale è indetto per venerdì 20 giugno e durerà 24 ore. Le corse sono garantite la mattina fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20 di sera. Anche se non si escludono possibili cancellazioni ed eventuali ritardi anche nel corso dell'orario garantito.

L'elenco dei bus garantiti a Roma tra il 19 e 20 giugno 2025

I primi disservizi a Roma potrebbero esserci già nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno. Come riporta l'avviso di Roma Mobilità le prime linee interessate saranno le linee notturne dei bus con denominazione "N". Garantite invece le fasce diurne delle seguenti linee:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980,

314,

404,

444.

Corse non garantite il 20 giugno per lo sciopero a Roma

I veri disservizi partiranno ufficialmente da venerdì 20 giugno alle ore 8.30 fino alle 17 e poi dalle 20 fino a fine servizio diurno. Lo stop interessa anche le linea della metro A e B, nonché il servizio sostitutivo MC e MC3 della linea C. Oltre alle corse diurne, non sono garantite neanche quelle notturne delle seguenti linee:

8,

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980,

314,

404,

444.

L'elenco dei mezzi garantiti e non tra il 20 e 21 giugno 2025

I disservizi proseguiranno anche nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno. Solo le linee notturne dei bus con denominazione N saranno garantiti. Ancora interessato dallo sciopero invece sarà il servizio della metro A e B insieme ai bus sostitutivi MC e MC3 della linea C.

Quali sono i treni regionali di Trenitalia garantiti durante lo sciopero

A partecipare alle sciopero nazionale anche Trenitalia, che nel Lazio cancellerà o ritarderà i treni regionali che dovrebbero circolare durante l'orario dello sciopero di 24 ore. Essendo venerdì 20 giugno di un giorno feriale, il sito di Trenitalia ha divulgato la lista dei treni garantiti durante l'orario di sciopero.