Sciopero dei treni il 7 e 8 luglio: orari garantiti Trenitalia, Italo e motivazioni dello stop

A cura di Antonio Palma

Oggi, lunedì 7 luglio, dalle ore 21:00 e fino alle ore 18:00 di martedì 8 luglio è in programma uno sciopero nazionale dei treni che coinvolgerà treni regionali, Frecce e Intercity di Trenitalia e convogli Italo Tper e Trenord che subiranno cancellazioni, ritardi e variazioni. Lo sciopero nazionale dei treni di 21 ore riguarderà sia il trasporto passeggeri che il trasporto merci con inevitabili disagi per i viaggiatori.

La protesta è stata indetta sia dall’Assemblea nazionale pdm/pdb di tutte le imprese del Gruppo FSI sia da Cub trasporti per tutto il settore ferroviario per protestare contro il CCNL dei macchinisti e capitreno. Nella stessa giornata dell’8 luglio proclamato anche uno sciopero Nazionale di 8 ore del personale delle aziende del gruppo Ferrovie dello stato italiane indetto dal sindaco di base Usb lavoro privato per l’intera prestazione o turno di lavoro. Per il trasporto a lunga percorrenza ci sono alcuni treni garanti mentre per i pendolari prevista la solita fascia di garanzia dalle 6 alle 9 di martedì 8 luglio.

Sciopero dei treni il 7 e 8 luglio, le motivazioni dello stop

Lo sciopero dei treni del 7 e 8 luglio è stato indetto dall’Assemblea Nazionale del Personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello stato italiane e a da Cub trasporti per protestare contro il contratto collettivo nazionale dei macchinisti e dei capitreno formato dalle altre sigle sindacali nel maggio scorso. “Rifiutiamo un Ccnl che uccide la nostra sicurezza, la nostra salute e il nostro stipendio. Lottiamo portando avanti la vertenza di macchinisti e capitreno dei principi della nostra Piattaforma” dichiarano dall’Assemblea nazionale pdm/pdb Fsi.

Gli orari dello sciopero dei treni e fasce di garanzia

Lo sciopero dei treni scatterà questa sera, alle 21 di lunedì 7 luglio, e proseguirà per gran parte della giornata di domani, fino alle 18 del di martedì 8 luglio 2025. I treni subiranno cancellazioni e ritardi a causa della protesta di macchinisti e capitreno ma per il trasporto a lunga percorrenza sono garantiti alcuni treni specifici mentre per il Trasporto Regionale, invece, la fascia di garanzia è solo dalle 06:00 alle 09:00 di domani 8 luglio in quanto lo sciopero termina alle 18.

Sciopero Trenitalia, l'elenco dei treni garantiti il 7 e 8 luglio

Per quanto riguarda i convogli a lunga percorrenza, Trenitalia ha pubblicato la lista dei treni garantiti tra Frecce e Intercity sul proprio sito web per assicurare servizi minimi di trasporto ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia. La stessa azienda di trasporto comunica che “i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale”.

Gli orari dei treni regionali Trenitalia

Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 cioè nella fascia di garanzia. Gli elenchi dei servizi garantiti regione per regione sono consultabili sull’Orario ufficiale di Trenitalia

L'elenco dei treni garantiti Italo

Lo sciopero dei treni del 7 e 8 luglio impatterà anche su Italo per la protesta indetta da Cub trasporti per il settore ferroviario. Anche in questo caso c’è una lista di treni garantiti Italo sia per la serata di oggi 7 luglio che per la giornata di domani 8 luglio pubblicata sui canali di comunicazione del gruppo ferroviario.

I treni garantiti Trenord il 7 e 8 luglio

Lo sciopero nazionale dei treni potrà generare ripercussioni anche al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord. Lunedì 7 luglio viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00. Martedì 8 luglio viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti Trenord che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.