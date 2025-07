video suggerito

Sciopero a Milano e Lombardia il 7 e 8 luglio, a rischio i treni Trenord: orari e corse garantite I sindacati Sgb e Cub trasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale dalle ore 21:00 di lunedì 7 luglio alle ore 18:00 di martedì 8. In Lombardia aderirà Trenord, che ha diffuso una lista di treni garantiti. Nessuno sciopero, invece per bus, metro e tram di Atm. La protesta è stata indetta per chiedere più sicurezza nei cantieri ferroviari, un contratto unico per il comparto e migliori condizioni lavorative per macchinisti e capitreno.

Alcune sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale dei trasporti, dalle ore 21.00 di lunedì 7 luglio alle ore 18:00 di martedì 8 luglio 2025. In Lombardia alla protesta aderirà Trenord, che ha annunciato possibili ripercussioni sulle tratte ferroviarie suburbane, regionali, aeroportuali e di lunga percorrenza. Lo sciopero è stato indetto da Sgb (sindacato generale di base) e Cub trasporti per chiedere un aumento della sicurezza nei cantieri ferroviari, un contratto unico per l’intero comparto e il miglioramento delle condizioni lavorative di macchinisti e capitreno.

Sciopero dei treni il 7 e 8 luglio, le motivazioni di Trenord

Lo sciopero degli operatori di Trenord previsto per lunedì 7 e martedì 8 luglio è stato indetto dai sindacati per denunciare i turni insostenibili e carenze di personale. A questo si aggiunge la richiesta di maggiori sicurezze nei cantieri ferroviari, la stipula di un contratto unico per l'intero comparto e, più genericamente, il miglioramento delle condizioni lavorative di macchinisti e capitreno.

Orari dello sciopero e fasce di garanzia

Lo sciopero è stato indetto dalle ore 21:00 di lunedì 7 luglio alle ore 18:00 di martedì 8. Trenord ha fatto sapere attraverso il suo sito web che lunedì 7 luglio viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00. Martedì 8 luglio, invece, viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6:00 e arrivo a destinazione entro le ore 9:00. Nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18:00.

I treni che effettuano il servizio aeroportuale saranno sostituiti da bus:

Autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie) Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

(senza fermate intermedie) Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie).

L'elenco dei treni garantiti Trenord il 7 e 8 luglio

Trenord ha fornito una lista di treni garantiti che viaggeranno regolarmente anche negli orari dello sciopero, nella fascia compresa tra le 6:00 e le 9:00 del mattino. L'elenco dei treni è disponibile sul sito ufficiale dell'operatore.

A Milano bus, metro e tram Atm garantiti

L'azienda trasporti Milanesi (Atm) ha fatto sapere che non aderirà allo sciopero nazionale del 7 e dell'8 luglio. Autobus, metro e tram di Milano svolgeranno quindi servizio regolarmente. Aderirà invece alla protesta Trenitalia, che sul suo sito ha scritto: "I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti".