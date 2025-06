video suggerito

Sciopero dei treni a Milano e Lombardia il 16 giugno, gli orari Trenord e le corse garantite I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario Trenord che partirà dalle 3 di lunedì 16 giugno fino alle 2 di martedì 17 giugno. Sono previste fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.

A cura di Enrico Spaccini

A partire dalle 3 di domani, lunedì 16 giugno, fino alle 2 di martedì 17 giugno 2025 è in programma una giornata di sciopero che coinvolge il trasporto ferroviario lombardo gestito da Trenord. I treni dei vari servizi saranno a rischio per 23 ore, con due fasce di garanzia attive dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 del 16 giugno. Trenord ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una lista con le corse garantite anche durante l'agitazione sindacale.

Sciopero dei treni a Milano e in Lombardia, le motivazioni dei sindacati

Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali Orsa Ferrovie Lombardia, Uil Trasporto, Slm Fast e Faisa-Cisal. Tra le numerose motivazioni riportate, sono state indicate le continue modifiche dei turni di lavoro del personale mobile e le criticità legate alla sicurezza a bordo dei treni. Si parla anche di inadeguatezza di risorse e abilitazioni per le squadre di manutenzione, turni che non sarebbero conformi al contratto collettivo nazionale, problemi di carenza di personale che riguarda varie aree e la strumentazione non adeguata messa a disposizione dei lavoratori.

Gli orari dello sciopero dei treni Trenord

Lo sciopero avrà inizio a partire dalle 3 di lunedì 16 giugno e terminerà alle 2 di martedì 17 giugno. Un totale di 23 ore nelle quali sono comprese le due fasce di garanzia ciascuna di tre ore. La prima ha inizio alle 6 e termina alle 9, la seconda va dalle 18 alle 21. Durante queste fasce, i treni che hanno la partenza prevista dopo le 6 e dopo le 18, con arrivo previsto entro le 9 ed entro le 21, partiranno regolarmente.

L'elenco dei treni garantiti il 16 giugno da Trenord

Lo sciopero coinvolgerà l'intera circolazione ferroviaria lombarda gestita da Trenord. Questo significa che potranno esserci ripercussioni sul servizio regionale, sul suburbano, sulla lunga percorrenza e anche sul servizio aeroportuale. Trenord ha pubblicato sul proprio sito una lista completa con i treni garantiti durante la giornata. Nel caso in cui i treni del servizio aeroportuale dovessero venire cancellati, questi saranno sostituiti da bus che non faranno fermate intermedie: Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express e Stabio – Malpensa Aeroporto.

Come ottenere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni

In caso di corsa cancellata a causa dello sciopero o di ritardi superiori ai 60 minuti, il viaggiatore potrà richiedere il rimborso integrale del biglietto. Questo si potrà richiedere anche con biglietto già convalidato, previa annotazione da parte di personale Trenord. La procedura per richiedere il rimborso è indicata sul sito ufficiale.