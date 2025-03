video suggerito

Sciopero venerdì 21 marzo, trasporto a rischio per 24 ore: orari di bus, metro e tram città per città Venerdì 21 marzo è in programma uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale: bus, tram e metropolitane a rischio a causa della protesta organizzata dai sindacati Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti. Possibili disagi a Roma e Milano, mentre a Genova il personale Atm sciopererà, invece, per 4 ore. A Napoli invece i mezzi saranno garantiti per tutta giornata, ma Eav sciopererà il giorno successivo. Vediamo orari e modalità, con dettagli specifici per bus e metro in ogni città.

A cura di Biagio Chiariello

Domani venerdì 21 marzo è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, che potrebbe causare disagi significativi per pendolari e viaggiatori. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti per protestare contro le condizioni lavorative e le politiche aziendali del settore.

A Roma, Firenze, Milano, Bologna e diverse altre città bus, tram e metropolitane a rischio (con modalità diverse a seconda delle fasce di garanzia), con possibili ripercussioni anche sul traffico cittadino. A Genova, invece, il personale dell'azienda di trasporto pubblico Atm si fermerà per quattro ore, limitando l'impatto sulla mobilità locale. Situazione diversa a Napoli, dove i mezzi pubblici saranno garantiti per tutta la giornata, ma l'azienda Eav ha annunciato uno sciopero per il giorno successivo.

L'adesione allo sciopero potrebbe variare a seconda della città e dell’azienda di trasporto, ma si prevedono interruzioni del servizio e possibili ritardi nelle fasce orarie interessate dalla protesta. Le autorità locali raccomandano ai cittadini di pianificare con anticipo gli spostamenti e di consultare i siti ufficiali delle aziende di trasporto per aggiornamenti in tempo reale sulle corse garantite.

Le motivazioni dello sciopero dei mezzi del 21 marzo

Si preannuncia dunque un venerdì nero, 21 marzo 2025, per lo sciopero nazionale dei trasporti indetto da Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti.

La protesta nasce dalla richiesta di un aumento salariale di 300 euro e dalla riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali senza tagli allo stipendio. Inoltre, si chiede una diminuzione del tempo di guida e dell’orario complessivo per gli autisti, oltre a maggiori tutele per sicurezza e salute sul lavoro.

Sciopero a Milano dei mezzi Atm, gli orari di bus, metro e tram

A Milano l'azienda di trasporto pubblico Atm comunica che nel corso dello sciopero di 24 ore, saranno rispettare le seguenti fasce orarie di garanzia, nelle quali metro, bus e tram viaggeranno regolarmente: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Al di fuori di queste fasce, potrebbero comunque verificarsi interruzioni o riduzioni del servizio.

Orari di metro, bus e tram Atac a Roma

A Roma lo sciopero interesserà la rete Atac e i mezzi gestiti da operatori privati, con possibili disagi su bus, tram, filobus, metro e ferrovie locali dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino a fine servizio. Le fasce di garanzia saranno attive da inizio servizio fino alle 8:30 e poi dalle 17:00 alle 20:00.

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 marzo non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne, mentre saranno attive le linee diurne con corse oltre la mezzanotte e alcune gestite da operatori privati. Venerdì notte, invece, il servizio notturno sarà regolare.

A Napoli si sciopera il 22 marzo

A Napoli i mezzi saranno invece garantiti per l’intera giornata del 21 marzo, ma il giorno successivo, sabato 22, sarà l’azienda Eav a scioperare.

Ad aderire allo sciopero dei trasporti del 21 marzo dovrebbe però essere il personale Busitalia Campania (Società del Gruppo FS Italiane). L'agitazione potrebbe causare modifiche ai servizi pubblici anche prima dell'inizio e dopo la conclusione delle fasce di garanzia, che saranno dalle 6.30 alle 9 e dalle 13 alle 16.30.

Orari e fasce di garanzia città per città durante lo sciopero

Tra le altre città italiane, a Torino saranno coinvolti i trasporti gestiti dal Gruppo Torinese Trasporti (GTT), inclusi autobus, tram e la metropolitana, con le modalità precise che verranno rese note dall’azienda.

A Genova, l'UGL Autoferro ha indetto uno sciopero di 4 ore per venerdì 21 marzo 2025. Per il trasporto urbano, il personale viaggiante si asterrà dalle 11:30 alle 15:30, mentre il personale di biglietteria e servizio clienti lavorerà fino alle 12:15. Per il trasporto provinciale, lo sciopero riguarderà il personale viaggiante dalle 10:30 alle 14:30 e le biglietterie dalle 10:30 alle 14. Anche il personale dei turni intermedi si asterrà dal lavoro negli ultimi 2 ore del turno.

A Bologna e Ferrara lo sciopero colpirà i bus Tper nelle fasce orarie tra le 8:30 e le 16:30 e poi dalle 19:30 fino a fine servizio.

A Venezia, AVM/Actv ha annunciato che una sigla sindacale aderirà allo sciopero nazionale di 24 ore previsto per venerdì 21 marzo. L'agitazione riguarderà il personale Actv dei servizi di navigazione, tram e autobus urbani ed extraurbani. I servizi minimi di navigazione saranno comunque garantiti.

Anche i tram di Gest a Firenze potrebbero subire rallentamenti o cancellazioni a causa dello sciopero. Tuttavia, il servizio sarà assicurato nelle fasce orarie comprese tra le 6:30 e le 9:30 e tra le 17:00 e le 20:00. La protesta potrebbe causare disagi anche ai servizi di autobus e pullman urbani ed extraurbani in tutta la Toscana.

Anche a Trento si prevedono disagi per il trasporto pubblico locale a causa dello sciopero di 24 ore indetto dal sindacato CUB Trasporti,

Ad ogni modo per evitare disagi, è consigliabile consultare gli aggiornamenti delle aziende di trasporto locali e pianificare gli spostamenti con attenzione.