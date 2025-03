video suggerito

Sciopero a Roma il 21 marzo, a rischio i mezzi Atac per 24 ore: orari di bus, metro e tram Domani, 21 marzo, è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico. A rischio bus e metro, dalle 8 alle 17, e poi dalle 20 fino a fine servizio. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per domani, venerdì 21 marzo, è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore che riguarderà anche il servizio dei trasporti pubblici. A rischio bus e metro, tranne per alcune ore previste dalla fascia di garanzia, nei quali i mezzi torneranno a circolare. Il servizio, spiega Roma Mobilità, non sarà garantito dalle 8.30 alle 17, e dalle 20 a fine servizio. Dalle 17 alle 20, invece, sarà possibile usufruire del trasporto pubblico, con bus e metro che torneranno a circolare.

Sciopero a Roma venerdì 21 marzo, le motivazioni

A indire lo sciopero sono stati i sindacati Cobas lavoro privato, Adl Cobas, Sgb e Cub trasporti. Tra le motivazioni, la richiesta dell'aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 25 ore settimanali, il blocco delle privatizzazioni e delle gare di appalto, e l'adeguamento delle misure di sicurezza nei posti di lavoro. Lo sciopero riguarderà Atac, ma anche le reti di Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

Linee bus garantite nella notte tra il 20 e 21 marzo

Nella notte tra il 20 e il 21 marzo non è garantito il servizio delle linee notturne, mentre è garantito il servizio delle linee diurne con corse programmate oltre le 24 ore, e quello delle linee

38

44

61

86

170

246

301

451

664

881

916

980

314

404

444

Orari di bus, metro e tram a Roma per lo sciopero del 21 marzo

Lo sciopero indetto per il 21 marzo sarà di 24 ore. Vuol dire che nessuna linea, al di fuori delle fasce garantite, è obbligata a svolgere la propria corsa. Chiaramente non è detto che tutti gli autisti partecipino allo sciopero: non vi è certezza che non passi proprio nessun mezzo pubblico e che le stazioni delle metropolitane chiudano i cancelli, anche se questo avviene nella quasi totalità degli scioperi. Insomma, disagi per i cittadini saranno inevitabili. I mezzi passeranno sicuramente da inizio servizio, le 5 per i bus, le 5.30 per la metropolitana, fino alle 8. Dalle 8 alle 17 non è garantito il servizio, così come dalle 17 a fine servizio.