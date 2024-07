video suggerito

La linea 9 del tram di Milano: fermate, prezzi e orari aggiornati La linea 9 dei tram di Milano collega la fermata di Porta Genova alla Stazione Centrale: è una linea che attraversa il centro del capoluogo meneghino. Con 26 fermate, la prima corsa del tram 9 è alle 4.45, l’ultima diretta alla stazione centrale è alle 2.15. Il costo del biglietto giornaliero, come per tutti i mezzi pubblici di Atm, è di 2,20 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

La linea del tram 9 a Milano è una delle principali: i capolinea si trovano a Porta Genova e alla Stazione Centrale. Attraversa tutto il centro del capoluogo meneghino, permettendo così ai cittadini e turisti di poter raggiungere facilmente i punti più importanti della città. Ha 26 fermate e, in termini di distanza, copre 7 chilometri. Le fermate permettono di raggiungere diverse stazioni della metropolitana: oltre Porta Genova e Stazione Centrale, prevede collegamenti con Repubblica, Porta Venezia e Tricolore dove è possibile trovare le fermate della metro M3, M1 e M4. Dalle 7 e fino alle 20, il tram passa mediamente ogni nove-dieci minuti. Prima delle 7 e dopo le 20, ci sono invece orari specifici.

Il biglietto giornaliero ha il costo, così come per tutti gli altri mezzi pubblici, di 2.20 euro. È possibile acquistarlo online, tramite l'app o in qualsiasi punto vendita. Inoltre è possibile anche acquistarlo a bordo grazie ai totem che consentono di poter pagare tramite contactless. Nel caso di ritardi, scioperi o cambi orari è possibile restare informati tramite l'App ufficiale o i suoi canali social di Atm o attraverso i cartelli elettronici presenti alle fermate.

Le fermate del tram 9 a Milano

Il tram 9 attraversa il centro di Milano. Partendo da Porta Genova arriva a Porta Lodovica, Via Bocconi e via Bligny consentendo quindi di poter raggiungere tranquillamente l'università Bocconi. Tra gli altri quartieri battuti troviamo anche Porta Romana, Viale Montenero e Piazza Cinque Giornate. Permette poi di raggiungere Tricolore dove è possibile arrivare alla fermata della metro M4, che collega poi la città all'aeroporto di Linate. Ancora troviamo il quartiere Porta Venezia, Repubblica e fino alla Stazione Centrale. Di seguito le fermate del tram 9:

Porta Genova M2 – Stazione Centrale M2 M3

Porta Genova M2

Via Vigevano Via Corsico

Via Vigevano V.le Gorizia

P.za Ventiquattro Maggio

V.le Col di Lana

P.ta Lodovica

Via Bocconi

V.le Bligny

Via Ripamonti v.le Sabotino

V.le Sabotino

P.ta Romana M3

V.le Monte Nero via pier Lombardo

V.le Monte Nero via Bergamo

V.le Monte Nero via Spartaco

P.za 5 Giornate

V.le Premuda

Tricolore M4

V.le Piave

P.ta Venezia M1

V.le Vittorio Veneto

Repubblica M3

V.le Monte Santo

P.za S. Gioachimo

Via Filzi Via Pirelli

Via Filzi Via Galvani

Stazione Centrale M2 M3

Stazione Centrale M2 M3 – Porta Genova M2

Stazione Centrale M2 M3

Via Filzi Via Pirelli

Via Filzi via Adda

P.za S. Gioachimo

V.le Monte Santo

Repubblica M3

V.le Vittorio Veneto

P.ta Venezia M1

V.le Piave

Tricolore M4

V.le Premuda

P.za 5 Giornate

V.le Monte Nero Via Spartaco

V.le Monte Nero Via Bergamo

V.le Monte Nero Via Pier Lombardo

P.ta Romana M3

V.le Sabotino

Via Ripamonti V.le Sabotino

V.le Bligny

Via Bocconi

P.ta Lodovica

V.le Col di Lana

P.za Ventiquattro Maggio

Via Vigevano V.le Gorizia

P.le Cantore

P.ta Genova M2

I prezzi del biglietto della linea 9 dei tram a Milano

Il biglietto dei mezzi pubblici di Atm permette di viaggiare su tutti gli autobus, tram, filobus e metropolitane ed è possibile acquistarlo tramite App o dai rivenditori ufficiali. Anche sul tram 9 è possibile pagare a bordo con carta e dispositivi contactless. Il ticket giornaliero è di 2.20 euro e dura novanta minuti dalla prima convalida. È possibile poter fare più viaggi sui mezzi di superficie e anche in metropolitana entrano, uscendo e rientrano dai tornelli.

Un'altra soluzione è il biglietto giornaliero che costa 7,60 euro e vale 24 ore dalla prima convalida. Non c'è nessun limite al numero di viaggi. Esiste poi il biglietto tre giorni che costa 15.50 euro e vale per tre giorni consecutivi dalla prima convalida e fino al termine del servizio di trasporto del terzo giorno, cioè alle 3.45 della mattina: anche in questo caso non c'è alcun limite al numero di viaggi. Ancora il carnet 10 biglietti dal costo di 19.50 euro che vale per 90 minuti dalla prima convalida. È possibile fare più viaggi sui mezzi di superficie e anche in metropolitana. I biglietti del carnet non possono però essere utilizzati da più persone contemporaneamente.

Chi ha meno di quattordici anni può viaggiare gratis sui mezzi pubblici di Milano. Basta infatti mostrare al personale la tessere under 14 o under 11 insieme a un documento di identità o anche solo un documento di identità.

Ogni quanto passa il tram: orari della linea 9

Per quanto riguarda gli orari della linea 9 dalle 7 alle 20, il tram arriva mediamente ogni dieci minuti. Prima delle 7 e dopo le 20, ha degli orari specifici. Di seguito l'elenco:

Porta Genova M2 – Stazione Centrale M2 M3

Da lunedì al venerdì:

4.45

5.15, 5.35, 5.53

6.02, 6.09, 5.15, 6.22, 6.29, 6.36, 6.42, 6.49, 6.56

7: ogni sei minuti

8 ogni sette minuti

9: ogni nove minuti

10: ogni nove minuti

11: ogni nove minuti

12: ogni nove minuti

13: ogni nove minuti

14: ogni nove minuti

15: ogni nove minuti

16: ogni sette minuti

17: ogni sei minuti

18: ogni sette minuti

19: ogni otto minuti (19.12)

20: ogni dieci minuti (20.11)

21: 21.10, 22.22, 21.34, 21.46, 21.59

22: 22.12, 22.27, 22.43, 22.59

23: 23.12, 23.27, 23.43, 23.59

00: 00.15, 00.35, 00.55

1: 1.15, 1.45

2: 2.15

Stazione Centrale M2 M3 – Porta Genova M2

Da lunedì al venerdì

5.35, 5.55

6.17, 6.31, 6.40, 6.47, 6.58

7: ogni 7 minuti

8: ogni 6 minuti

9: ogni 8 minuti

10: ogni 9 minuti

11: ogni 9 minuti

12: ogni 9 minuti

13: ogni 9 minuti

14: ogni 9 minuti

15: ogni 9 minuti

16: ogni 8 minuti

17: ogni 7 minuti

18: ogni 7 minuti

19: ogni 8 minuti

20: ogni 9 minuti

21: ogni 11 minuti

22.06, 22.19, 22.32, 22.45, 22.58

23.11, 23.25, 23.40, 23.55

00.10, 00.25, 00.40, 00.55

1.15, 1.45