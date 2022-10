Metro gialla Milano: orari, fermate e mappa della linea M3 La metro gialla M3 di Milano, che collega la stazione Comasina a San Donato, collega la città da nord a sud. I treni transitano con una frequenza di tre minuti: il primo treno parte alle 5.30 mentre l’ultimo alle 00.30.

A cura di Ilaria Quattrone

La linea M3 di Milano, meglio conosciuta come la metro gialla, collega la città da nord a sud, dalla stazione di Comasina a quella di San Donato. che si trova al confine con il comune di San Donato Milanese. Lunga 17,1 chilometri, ha ben tre punti di incrocio con le altre linee.

Questi si trovano nella stazione Duomo (dove è possibile usufruire della linea rossa M1), nella Stazione Centrale (dove passa anche la linea verde M2) e infine nella stazione Zara dove si interseca con la linea lilla M5.

I lavori iniziarono nel 1981 e l'apertura avvenne nel 1990. I treni hanno una frequenza di circa tre minuti. Così come la M1 e la M2, anche per la M3 i treni partono alle 5.30 e terminano la loro corsa alle 00.30.

La mappa e le fermate della Metro gialla di Milano

Comasina

Affori Fn

Affori Centro

Dergano

Maciachini

Zara

Sondrio

Centrale Fs

Repubblica

Turati

Montenapoleone

Duomo

Missori

Crocetta

Porta Romana

Lodi Tibb

Brenta

Corvetto

Porto di Mare

Rogoredo Fs

San Donato

Linea M3 gialla di Milano: orari e frequenza delle corse della metro

I treni della metro M3 passano con una frequenza di tre minuti. Nel weekend o nei giorni festivi, hanno una frequenza di circa sette minuti. Così come per le altre linee della metro – tranne la M5 – i treni della M3 partono alle 5.30 del mattino e concludono la loro corsa alle 00.30 di sera.

Metro gialla di Milano: costo del biglietto singolo o giornalieri

Per acquistare il biglietto della metro si potrà acquistare o ai distributori automatici in stazione, che si trovano vicino ai tornelli, o dai rivenditori ufficiali o ancora basterà inviare un messaggio di conferma con un biglietto da due euro. Il messaggio potrà essere inviato al numero 48444: per riceverlo basterà scrivere ATM.

Il biglietto vale novanta minuti e con questo si potrà viaggiare sia a Milano che nei comuni limitrofi.