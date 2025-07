video suggerito

Allerta gialla per temporali a Milano e Lombardia: possibili piogge nella serata di mercoledì La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali su Milano e gran parte della Lombardia. Il Centro Funzionale ha previsto possibili rovesci per la serata di oggi, mercoledì 2 luglio.

La Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali su Milano e gran parte del territorio della regione per il pomeriggio di oggi, mercoledì 2 luglio, fino alle 6:00 di domani mattina. In particolare, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali prevede che la persistenza di condizioni calde e umide potrebbe generare nel tardo pomeriggio rovesci e temporali localmente intensi, sparsi sui rilievi e più isolati sulla pianura. L'instabilità potrebbe poi attenuarsi in serata ed esaurirsi nella notte.

La mappa delle zone interessate dall’allerta gialla

L'allerta gialla interessa tutta la regione con l'eccezione della fascia meridionale. Nello specifico, i territori coinvolti sono quelli della Valchiavenna, la Valtellina, Milano, Alpi e Prealpi, i Laghi, la Valcamonica, la pianura centrale e l'alta pianura orientale. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le autorità hanno invitato i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione di fiumi e dei sottopassi. Inoltre, hanno ricordato di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende, e di provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. La protezione civile ha anche invitato a prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.