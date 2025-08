Allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico a Milano e in Lombardia: rovesci su Prealpi e pianura

La Protezione Civile della Lombardia ha diramato un’allerta gialla su gran parte della regione per rischio temporali e per rischio idrogeologico a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 1° agosto, fino alle 21:00 di domani, sabato 2 agosto.

La Protezione Civile della Lombardia ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali e per rischio idrogeologico a partire dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 1° agosto, fino alle 21:00 di domani, sabato 2 agosto. L'avviso riguarda la maggior parte della regione, ad eccezione delle sezioni più a sud e dell'estremo nord. Stando a quanto riferito dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, nel pomeriggio di oggi venerdì 1° agosto, è "attesa la formazione di locali rovesci e temporali su Prealpi e Pianura, in generale con una bassa probabilità di fenomeni intensi. Dalla tarda serata generale aumento della probabilità di temporali sui settori prealpini e di alta pianura occidentali, in questa fase anche più organizzati e intensi".

Le aree interessate dall’allerta gialla (Fonte: Protezione Civile).

Nella giornata di domani, sabato 2 agosto, invece, la perturbazione transiterà da Nord-Ovest verso Sud-Est, coinvolgendo gran parte della regione. Sono attesi rovesci e temporali soprattutto su Pianura e Prealpi, con precipitazioni più abbondanti nelle zone centrali e orientali. Nel corso della mattinata si assisterà invece a una progressiva attenuazione delle piogge con residui fenomeni sulla Bassa Pianura Orientale, dove non sono esclusi temporali anche di forte intensità fino alle prime ore nel pomeriggio.

Le autorità raccomandano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.