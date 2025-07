Maltempo a Milano e in Lombardia, allerta gialla per rischio temporali per domani sabato 19 luglio

È stata emanata l’allerta gialla per rischio temporali su Milano e gran parte della Lombardia. I rovesci più intensi sono attesi a partire dalle 14 di sabato 19 luglio fino alla mezzanotte.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla per rischio temporali su Milano e gran parte del territorio a partire dalle 14 di domani, sabato 19 luglio. Già dalla mattina è previsto un aumento della nuvolosità, poi dal pomeriggio sono attesi rovesci e temporali con il transito della perturbazione da Ovest a Est. L'allerta dovrebbe rientrare verso la mezzanotte di domenica 20 luglio, con il Centro operativo della Protezione civile che resterà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi.

L'allerta gialla è stata emanata per le zone dei Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale e Bassa Pianura dall'Occidentale all'Orientale. La perturbazione è attesa anche nell'area del Nodo idraulico di Milano. In particolare, a partire dal pomeriggio di sabato 19 luglio sono previsti isolati rovesci e, in alcuni casi, anche temporali. Entro la serata, la linea temporalesca transiterà da Ovest verso Est.

L'allerta è gialla, quindi quella ordinaria, di minore entità. Tuttavia, il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha sottolineato come durante le ore in cui sono attesi i temporali è consigliato ai cittadini di porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi che posso allagarsi. È sconsigliato cercare riparo sotto gli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.