Maltempo a Milano e in Lombardia, allerta meteo per rischio temporali per sabato 21 giugno Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emesso un'allerta meteo gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia. A partire dal pomeriggio del 20 giugno e per tutta la giornata del 21 giugno, si abbatteranno rovesci più o meno intensi.

A cura di Enrico Spaccini

A partire dalla mezzanotte di oggi, venerdì 20 giugno, sarà attiva un'allerta meteo gialla per rischio temporali su diverse zone della Lombardia, compreso il cosiddetto Nodo Idraulico di Milano. I rovesci cominceranno ad abbattersi nelle zone montane della regione, in particolare sui settori prealpini, e tenderanno a estendersi anche sull'Alta Pianura Orientale e, anche se con meno probabilità, sui settori della Pianura Centro-Occidentale. I fenomeni tenderanno a intensificarsi nel pomeriggio di domani, sabato 21 giugno.

Come detto, i rovesci inizieranno ad abbattersi sulla parte settentrionale della regione a partire dalla seconda parte della giornata di oggi, 20 giugno. Ci saranno temporali sparsi in montagna, con una maggiore probabilità di intensificazione sui settori prealpini. Come spiegato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, l'instabilità colpirà anche la Bassa Pianura occidentale e la fascia prealpina a partire dalle ore notturne.

Nella mattina del 21 giugno i fenomeni di estenderanno sull'arco alpino e prealpino, iniziando a interessare progressivamente i settori centro occidentali della pianura e dell'Appennino. I rovesci andranno verso un'attenuazione sui rilievi alpini e prealpini in serata, ma si intensificheranno ancora sulla Bassa Pianura e sull'Appennino.

Per questo motivo, a partire dalla mezzanotte, e in alcune zone già dal pomeriggio di oggi, è attiva un'allerta meteo gialla per rischio temporali su gran parte della regione. La raccomandazione della protezione civile per chi vive a Milano è quella di prestare particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi Lambro e Seveso e dei sottopassi.