Maltempo in Lombardia, allerta meteo per rischio temporali a Milano per domani 5 giugno

A cura di Enrico Spaccini

Torna il rischio temporali a Milano. A partire dalle 6 di domani mattina, giovedì 5 giugno, fino alla mezzanotte di venerdì 6 giugno è attiva l'allerta meteo gialla per rovesci e rischio idrogeologico all'interno dell'area del Nodo idraulico milanese. Il maltempo, però, investirà anche gran parte del resto della Lombardia, in particolare la Valchiavenna dove l'allerta arancione è già attiva dalle 17 di oggi, mercoledì 4 giugno.

Come spiegato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, già dal pomeriggio del 4 giugno rovesci e temporali sono previsti sulle zone Alpine e Prealpine fino alla sera. Sono attesi fenomeni più intensi sui settori Nordoccidentali della Lombardia, con accumuli fino anche a 90 mm. Per il 5 giugno, invece, l'instabilità si sposterà sulla fascia Prealpina e sull'alta pianura, compresa anche Milano. Per la tarda serata è prevista una attenuazione dei vari fenomeni.

Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, la Protezione Civile consiglia durante il periodo di allerta di prestare particolare attenzione nelle aree a rischio esondazione di Lambro e Seveso e dei sottopassi. Con il temporale arriveranno anche raffiche di vento, per questo motivo si raccomanda di non sostare nelle vicinanze di alberi o nei pressi di cantieri e dehors. Le aree metropolitane, inoltre, sono a rischio di possibili dissesti idrogeologici e le piogge intense potrebbero causare problematiche alle reti di drenaggio urbano, portando così ad allagamenti di strade e garage. L'allerta è gialla, quindi di criticità ordinaria, ma non è esclusa la possibilità di fenomeni di forte intensità.