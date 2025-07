video suggerito

Allerta arancione per rischio temporali a Milano e in Lombardia: in arrivo pioggia, grandine e vento La Protezione Civile della Lombardia ha diramato un'allerta arancione per rischio temporali e un'allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte del 5 luglio. Il Centro Funzionale ha previsto per domani precipitazioni diffusie gradine di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento.

La Protezione Civile della Lombardia ha diramato un'allerta arancione (moderata) per rischio temporali a partire dalla mezzanotte di oggi, sabato 5 luglio, e un'allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, con fase acuta prevista per domani pomeriggio. L'area interessata riguarda la città di Milano e l'intero territorio della regione. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali ha previsto, per la restante parte della giornata di oggi, precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale, più probabili a ridosso dei rilievi e dell'alta Pianura. Il maggior interessamento dei fenomeni è previsto sui rilievi prealpini. Le precipitazioni dovrebbero poi attenuarsi momentaneamente verso sera.

Secondo le previsioni della Protezione Civile, il grosso delle precipitazioni arriverà domani, quando sono previsti rovesci e temporali sempre più diffusi e intensi nel corso della giornata. I fenomeni saranno accompagnati, localmente e con media probabilità, in particolare sulla Pianura, da grandine di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Sulla media-bassa Pianura, in particolare, le precipitazioni potranno insistere fino alla tarda serata, mentre sui restanti settori tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi. Si prevedono venti sotto i 1.500 metri con velocità medie e deboli, salvo raffiche tra 40 e 60 chilometri orari, in particolare nella seconda parte della giornata più estese e diffuse sui settori orientali e meridionali.

La mappa dell’allerta diffusa dalla Protezione Civile.

Il Centro Funzionale rimodulerà le previsioni e i gradi di allerta domani mattina. Nel frattempo MM, la società che a Milano gestisce il servizio idrico integrato, ha attivato la vasca di laminazione del Seveso evitando l'esondazione del fiume nella città e i disagi alla cittadinanza. Sono attualmente in corso le operazioni di svuotamento dell'invaso in attesa delle precipitazioni di domani. Il corso d'acqua, tuttavia, è esondato in Brianza, nel Comune di Lentate, obbligando due famiglie a evacuare le loro abitazioni. Il maltempo ha creato disagi anche all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, dove 13 voli sono stati dirottati su altri scali.

Le autorità raccomandano ai cittadini di porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, ricordano di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. Palazzo Marino spiega che è importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.