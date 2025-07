Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video Violenti temporali e bombe d’acqua si sono abbattuti sulla Lombardia dopo giorni di caldo intenso, causando allagamenti, strade bloccate, alberi caduti e disagi. Colpite Como, Cantù, la Bergamasca e alcune zone vicino a Milano. A Clusone danni a edifici e strade. Ritardi e voli fermi all’aeroporto di Orio al Serio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Dopo giorni di caldo intenso, il maltempo si sta abbattendo violentemente sulla Lombardia. Le piogge e i temporali di questa mattina stanno causando danni e disagi in diverse zone. Poche ore fa una bomba d'acqua ha colpito Como e la zona circostante, soprattutto verso Cantù, con piogge intense, grandinate e violente raffiche di vento che hanno fatto allagare piazze, strade e sottopassi. Ma il maltempo ha avuto conseguenze anche nella zona di Bergamo, Clusone e della Val Seriana, dove violente grandinate hanno spezzato piante e allagato edifici. Diversi aerei sono rimasti bloccati all'aeroporto di Orio al Serio a causa del maltempo che ha causato molti ritardi sui voli in partenza.

Temporali e bombe d'acqua su Como: strade chiuse e allagate

Piazza Cavour, la zona centrale di Como che affaccia sul lago, si è completamente allagata e dai tombini è cominciata a fuoriuscire acqua. Per questo motivo il traffico delle auto e dei mezzi pubblici è stato temporaneamente deviato sulla corsia preferenziale per poi essere ripristinato. Come specificato dalla Polizia Locale di Como, non è in corso l'esondazione del lago, che attualmente segna un'altezza di 57 centimetri all'idrometro di Malgrate.

Gli allagamenti si sono verificati anche in altre zone della città come la strada tra via Paoli e via Scalabrini, che è diventata un fiume di acqua e fango: per questo è stata chiusa la carreggiata compresa tra via del Lavoro e via Clemente XIII, con circolazione deviata in direzione di via Del Lavoro. Nel parcheggio del vicino supermercato Aldi le auto sono finite sott'acqua. Anche i sottopassi dei Lavatoi e quello di via Colombo si sono allagati e sono stati chiusi. Lunghe code in via Pasquale Paolo per una vettura che, nel corso del temporale, è finita in un tombino nel corso del forte temporale della mattina.

Segnalazioni di strade chiuse e allagate arrivano anche dalle zone attorno a Como: Cantù, Fino Mornasco, Solbiate, Grandate. A Erba sulla SP 40 un'auto è uscita di strada: due le persone a bordo di cui una rimasta incastrata ed è stata salvata dai vigili del fuoco e trasferita in codice giallo in ospedale. A Cantù durante il temporale è crollato il muro di una villetta. Per le strade del paese presenti anche rami e sterpaglie caduti durante la fase più intensa della perturbazione.

Maltempo e disagi anche nella Bergamasca e vicino a Milano

Temporali e raffiche di vento si stanno abbattendo anche nella zona della Bergamasca: diversi voli all'aeroporto di Orio al Serio sono rimasti a terra in via precauzionale a causa del maltempo e hanno accumulato minuti di ritardo. A Clusone l'acqua ha allagato garage e il teatro dell'oratorio, ha spezzato alberi e piante e ha causato rialzamenti dell'asfalto. A Treviglio un albero è crollato e ha bloccato via Montegrappa dopo una tempesta con fortissime raffiche di vento.

Il maltempo ha poi colpito anche alcune aree attorno a Milano: a Cambiago una grossa quercia è caduta su via Manzoni creando disagi al traffico. Nel frattempo in città sono entrate in azione le vasche di laminazione: "Le forti piogge di questa mattina hanno fatto crescere il livello del Seveso, che ha superato i due metri e mezzo a Palazzolo e ora l'onda di piena è iniziata ad arrivare a Milano – ha scritto l'assessore alle Opere pubbliche del Comune di Milano, Marco Granelli – Alle ore 11:20 circa MM ha attivato la vasca di Milano di protezione dalle piene del Seveso. Preoccupazione anche per il Lambro".

Voli in ritardo negli aeroporti lombardi

Le piogge hanno causato diversi rallentamenti e ritardi negli aeroporti della Lombardia, soprattutto in quello di Orio al Serio, dove la partenza di alcuni voli è stata bloccata per il maltempo. Qualche ritardo (tutti comunque inferiori a un'ora) si registra anche negli scali di Linate e Malpensa, sia sui voli in arrivo che su quelli in partenza.

