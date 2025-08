Il maltempo si abbatte sulla Lombardia con tappeti di grandine, allagamenti e strade chiuse: le immagini

La grandine caduta in un campo da calcio in provincia di Milano (Fonte: Facebook)

Dalla tarda serata di ieri, venerdì 1° agosto, un violento temporale ha interessato diverse zone della Lombardia con piogge intense, forti raffiche di vento e grandinate. Nelle aree più colpite (a Monza, in Brianza, nel Lecchese e nel Bresciano) il maltempo ha provocato diversi disagi tra cui allagamenti, cadute di alberi e danneggiamenti a strutture leggere. Vicino a Brescia la grandine caduta ha ricoperto le strade, costringendo i residenti a rimuoverla con delle pale. Le squadre dei vigili del fuoco hanno dovuto gestire un centinaio di richieste di soccorso tecnico urgente in tutta la regione per allagamenti, svuotamento di scantinati e box, nonché per la rimozione di piante e rami pericolanti.

Grandine e rami caduti a Vimodrone, Milano (fonte: Facebook).

Come spiegato su Facebook dall'assessore alle Opere pubbliche e cura del territorio del Comune di Milano, Marco Granelli, il Seveso e Lambro sono cresciuti molto rapidamente a nord, a Seveso e a Lambrugo, mentre a Milano le piogge non hanno creato particolari problemi. Il Seveso ora è in discesa, mentre l'onda di piena del Lambro sta attraversando Milano. A Ponte Lambro è stato chiuso precauzionalmente il ponte di via Vittorini perché il Lambro batteva contro la struttura. Dai rilievi delle autorità è emerso che la fognatura continua a scaricare, ma resta sotto osservazione.

I temporali sono passati ora da Milano e dalla zona nord, verso la bergamasca. I residenti delle zone più colpite hanno condiviso sui social video di temporali, grandine e allagamenti. A causa degli allagamenti, è stata chiusa un pezzo di strada statale 470dir ‘della Val Brembana’ all'altezza del comune di Dalmine (Bergamo), mentre sulla statale 342 Briantea è stato temporaneamente istituito un senso unico alternato a Bulciago (Lecco). Questa notte a Carate Urio (Como) uno smottamento di terra ha reso necessario chiudere la via Ai Monti.