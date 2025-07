Bomba d’acqua su Milano: violento temporale e tempesta di fulmini sulla città Un violento acquazzone si è abbattuto su Milano nel tardo pomeriggio di oggi. Sulla città e su tutta la regione è attiva un’allerta meteo di colore arancione. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

Foto di repertorio

Il maltempo non pare concedere una tregua a Milano: un violento temporale – una vera e propria bomba d'acqua – si è abbattuto sulla città intorno alle 18 di oggi, domenica 6 luglio; l'acquazzone, inoltre, è stato accompagnato da tantissimi fulmini. D'altronde, almeno fino alle ore 6 di domattina, a Milano e, in generale, in tutta la Lombardia è ancora attiva l'allerta meteo di colore arancione per rischio temporali: sono previste, infatti, forti piogge che, in alcuni casi, potrebbero diventare anche grandinate; in Lombardia resta attiva, inoltre, l'allerta meteo gialla per il rischio idrogeologico.

"Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città" ha ricordato la Protezione Civile della Regione Lombardia, che raccomanda di non fermarsi sotto e nelle vicinanze degli alberi o vicino alle impalcature di cantieri, dehors e tende, invitando i cittadini a mettere in sicurezza i vasi sui balconi e di assicurare i manufatti che potrebbero essere esposti alle sollecitazioni del vento.

Ieri esondato il fiume Seveso

In Lombardia, soprattutto nella provincia di Monza e Brianza, il maltempo ha già fatto danni. Nella giornata di ieri, sabato 5 luglio, il fiume Seveso è esondato a causa delle intense precipitazioni. Situazione difficile soprattutto a Lentate, dove l'acqua del fiume ha allagato giardini, garage e abitazioni, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, unitamente alle forze dell'ordine, hanno prestato soccorso agli abitanti, evacuando alcune case raggiunte dall'acqua.