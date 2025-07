Maltempo a Milano, prosegue l’allerta arancione per rischio temporali: fino a quando durerà

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Prosegue ancora fino alle 6 di domani mattina, lunedì 7 luglio 2025, l'allerta meteo arancione per temporali a Milano. Il colore rappresenta un rischio moderato. La misura è stata voluta dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia. Non solo. Sarà inoltre attiva anche l’allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico che è stata emessa nelle scorse ore.

Sono infatti previste forti piogge e potrebbe anche arrivare grandine. Come indicato ogni volta che viene diramata una misura simile, le Istituzioni invitano i cittadini e le cittadine a fare attenzione soprattutto nelle aree che sono a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Già ieri il fiume Seveso è esondato: a Lentate ha allagato le strade bloccando in casa i residenti, salvati dai soccorsi; mentre a Milano è stato contenuto dalle vasche.

Inoltre, la Protezione civile ricorda di non fermarsi sotto e nelle vicinanze degli alberi o vicino alle impalcature di cantieri, dehors e tende. Invita poi i cittadini a mettere al sicuro oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. Sempre per evitare situazioni di pericolo in caso di eventi all'aperto, bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici.

"Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città", si legge poi nella nota stampa.