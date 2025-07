Prosegue l’allerta meteo gialla a Milano per temporali e rischio idrogeologico: quando finirà

Ancora allerta meteo gialla a Milano per rischio idrogeologico e temporali. A deciderlo è stato il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia che ha decretato che proseguirà anche per oggi.

Nella giornata di oggi, lunedì 21 luglio 2025, il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha decretato che proseguirà anche per oggi l'allerta meteo gialla, che è utilizzata per indicare il rischio ordinario, per rischio idrogeologico e temporali a Milano. Quella per rischio idrogeologico durerà fino alla mezzanotte di oggi mentre quella per temporali fino alle 18.

Già nella mattinata di oggi, un temporale si è abbattuto sul capoluogo meneghino. Fortunatamente non si sono registrati danni. Come di consueto, ogni volta che viene diramata un'allerta meteo, è necessario seguire alcune particolari indicazioni. In particolare modo, la Protezione civile suggerisce di porre attenzione vicino alle aree a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro e dei sottopassi.

Inoltre si invitano i cittadini a non sostare vicino o sotto alberi, cantieri, dehors e tende. Con le forti piogge, potrebbero cadere rami o staccarsi parti di strutture che potrebbero essere un pericolo per i cittadini e le cittadine. Chi dovesse avere oggetti e vasi sui balconi o manufatti, è invitato a metterli in sicurezza. Per eventuali eventi all'aperto, è consigliato di prestare attenzione ai fenomeni meteorologici così da prevenire situazioni di pericolo. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sulle condizioni meteorologiche.