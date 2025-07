Il video del fiume Seveso che esonda a Lentate, due famiglie evacuate in Brianza: “Non ne possiamo più” Dopo i temporali di stamattina, il fiume Seveso è esondato nel Comune di Lentate (Monza e Brianza). Due famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni vicine agli argini e un uomo, nella foga di scappare, sarebbe scivolato rompendosi un polso. Nel frattempo a Milano è stata attivata la vasca di laminazione nel Parco Nord. Rimane sotto osservazione anche il fiume Lambro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Fonte: Facebook

Dopo le forti piogge che si sono abbattute questa mattina su diverse zone della Lombardia, il fiume Seveso è esondato a Lentate, in provincia di Monza e Brianza. In via Petrarca, la strada che costeggia il fiume, l'acqua ha invaso giardini, garage e abitazioni: due famiglie sono state fatte evacuare dalle loro case. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza delle Croce Rossa: nella concitazione del momento un uomo sarebbe caduto rompendosi il polso. Il portale dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia segnala un intervento per esondazione a Lentate durante il quale sono stati soccorsi due uomini di 47 e 77 anni, con un trasporto da parte dell'ambulanza all'ospedale di Cantù.

Il Seveso che ha quasi raggiunto il livello della strada in Via Redipuglia, a Lentate (Fonte: Facebook)

Il Seveso ha raggiunto un livello di attenzione anche nel Milanese e nel parco Nord è entrata in funzione la vasca di laminazione. "Ci è finita nuovamente l'acqua in casa. Non ne possiamo più", ha detto a Prima Monza Mara Cogo, che col marito Ivan Visentin è stata una delle persone evacuate. La loro casa era stata allagata già un anno fa, nella notte tra il 7 e l'8 luglio, quando il torrente era fuoriuscito dagli argini: "All'origine – spiega ancora la coppia – ci sono ancora i rami e i tronchi che si accumulano sotto le arcate del ponticello realizzato per la vasca di laminazione di viale Brianza".

"La piena del Seveso – ha spiegato con un post su Facebook l'assessore alle Opere pubbliche del Comune di Milano, Marco Granelli – è ancora in corso e la vasca di Milano sta ancora caricando acqua per evitare che in via Valfurva il Seveso esca dai tombini della copertura. Ma prima possibile cercheremo di non riempire più e iniziare a svuotare la vasca, perché domani si attendono ancora temporali".

Nel frattempo viene monitorato anche il fiume Lambro, che solitamente esonda sopra i 2,70 metri: "A Brugherio è salito con picco di 2,54 metri alle 12.00 – spiega Granelli – Ora è in discesa, ma la piena sta facendo salire il livello al Parco Lambro. Ora in via Feltre è di 2,09 metri. La protezione civile è nel Parco per monitorare bene i livelli e capire se necessario evacuare le comunità Exodus e Ceas: per ora cerchiamo di evitarlo".